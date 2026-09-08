Uma senha aparentemente inofensiva pode ser a porta de entrada para invasões em dispositivos conectados à internet. Para reduzir esse risco, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estabeleceu regras que mudaram a forma como fabricantes devem configurar roteadores e outros equipamentos de telecomunicações vendidos no Brasil.

Em vigor para novos produtos homologados desde 2021, o Ato nº 77 impede práticas como a utilização de uma mesma senha inicial em todos os aparelhos de determinado modelo. Combinações previsíveis, como “admin” e “123456”, estão entre os exemplos do tipo de vulnerabilidade que a regulamentação busca combater.

A medida, porém, não se limita aos roteadores. Equipamentos como câmeras conectadas à internet, celulares, televisores inteligentes e outros dispositivos também estão sujeitos a requisitos de segurança.

Por que a senha “admin” virou um problema?