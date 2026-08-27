O vereador de Piracicaba (SP) Cássio Luiz Barbosa (PL), conhecido como Cássio Fala Pira, recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar voltar a receber o subsídio mensal de R$ 18,5 mil. Preso preventivamente desde dezembro de 2025 e acusado de crimes sexuais contra ao menos 12 mulheres, o parlamentar está afastado das funções públicas.

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O recurso extraordinário foi apresentado pela defesa em julho de 2026, após uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinar a suspensão do pagamento. A defesa também apresentou um recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).