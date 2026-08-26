26 de agosto de 2026
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TERROR

Homem armado invade padaria e ameaça atendente em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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PM
A arma do indivíduo foi apreendida pela polícia.
A arma do indivíduo foi apreendida pela polícia.

  A noite de segunda-feira (24) terminou com um homem levado para a cadeia no bairro Paulicéia, em Piracicaba. Policiais do Pelotão Delta da 1ª Companhia do 10º BPM/I prenderam o sujeito por porte ilegal de arma de fogo.

Tudo começou quando o COPOM acionou a viatura. A denúncia era grave: um homem tinha entrado armado em uma padaria na Rua Benjamin Constant, uma das mais movimentadas do bairro.

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Segundo o que foi passado para a polícia, o indivíduo, já alterado pela bebida, jogou a pistola em cima do balcão, tomou umas, pagou a conta e ainda fez uma ameaça para a atendente, que ficou em pânico. Depois, como se nada tivesse acontecido, saiu e fugiu em um Gol G5 prata.

A PM não deu descanso e saiu em diligência. O carro foi localizado pouco depois estacionado na Avenida Raposo Tavares. O suspeito estava no banco do motorista, visivelmente bêbado e agressivo.

Na revista pessoal nada foi achado, mas no momento que os policiais olharam para o banco do passageiro, encontraram a pistola Taurus calibre 7,65, raspada, com numeração suprimida e carregada com seis balas prontas para atirar.

O homem não soube explicar de onde veio a arma. Ele foi levado juntamente com a acompanhante para a UPA Vila Cristina, e depois direto para o Plantão Policial.

Na delegacia, a autoridade de plantão ratificou a prisão.

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