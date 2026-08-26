Tudo começou quando o COPOM acionou a viatura. A denúncia era grave: um homem tinha entrado armado em uma padaria na Rua Benjamin Constant, uma das mais movimentadas do bairro.

A noite de segunda-feira (24) terminou com um homem levado para a cadeia no bairro Paulicéia, em Piracicaba. Policiais do Pelotão Delta da 1ª Companhia do 10º BPM/I prenderam o sujeito por porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o que foi passado para a polícia, o indivíduo, já alterado pela bebida, jogou a pistola em cima do balcão, tomou umas, pagou a conta e ainda fez uma ameaça para a atendente, que ficou em pânico. Depois, como se nada tivesse acontecido, saiu e fugiu em um Gol G5 prata.

A PM não deu descanso e saiu em diligência. O carro foi localizado pouco depois estacionado na Avenida Raposo Tavares. O suspeito estava no banco do motorista, visivelmente bêbado e agressivo.

Na revista pessoal nada foi achado, mas no momento que os policiais olharam para o banco do passageiro, encontraram a pistola Taurus calibre 7,65, raspada, com numeração suprimida e carregada com seis balas prontas para atirar.