Piracicaba celebra nesta segunda-feira (7) o Dia da Independência com o tradicional Desfile Cívico-Militar, realizado no Centro da cidade. A programação reúne cerca de 4.500 participantes de 96 entidades e tem como tema “Independência e Paixão Nacional: do Brasil à Copa, do povo ao XV”.

O desfile teve início às 8h15, na rua Boa Morte, com a participação da Banda União Operária, responsável pela execução do Hino Nacional e do Hino da Independência. A programação segue pelo Centro e tem previsão de encerramento ao meio-dia.

A concentração dos participantes ocorre na região da rua José Ferraz de Carvalho, entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano. O percurso começa pela rua Floriano Peixoto e segue até a praça José Bonifácio, onde ocorre a dispersão.

Participação