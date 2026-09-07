Piracicaba celebra nesta segunda-feira (7) o Dia da Independência com o tradicional Desfile Cívico-Militar, realizado no Centro da cidade. A programação reúne cerca de 4.500 participantes de 96 entidades e tem como tema “Independência e Paixão Nacional: do Brasil à Copa, do povo ao XV”.
O desfile teve início às 8h15, na rua Boa Morte, com a participação da Banda União Operária, responsável pela execução do Hino Nacional e do Hino da Independência. A programação segue pelo Centro e tem previsão de encerramento ao meio-dia.
A concentração dos participantes ocorre na região da rua José Ferraz de Carvalho, entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano. O percurso começa pela rua Floriano Peixoto e segue até a praça José Bonifácio, onde ocorre a dispersão.
Participação
A programação reúne integrantes do Exército, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal. Também participam grupos de escoteiros, escolas municipais e estaduais, além de entidades e instituições públicas e privadas.
O desfile conta ainda com a participação de veículos motorizados de instituições públicas e privadas. A proposta deste ano relaciona a celebração da Independência do Brasil ao futebol, em referência à Copa do Mundo, e ao XV de Piracicaba.
Na praça José Bonifácio, um espaço é destinado às autoridades que acompanham o desfile. O público pode assistir à passagem das entidades ao longo da rua Boa Morte, no trecho entre a rua Riachuelo e a região central.
Para garantir o andamento da programação, algumas regras foram estabelecidas. Não são permitidas manifestações religiosas, pessoas com faixas ou cartazes, distribuição de panfletos de partidos políticos nem apresentações em frente ao palco das autoridades. A medida busca manter o cronograma previsto, especialmente em razão da participação de crianças.
Trânsito tem alterações
O trânsito na região central sofre alterações desde as 6h desta segunda-feira. Entre as vias com interdições estão as ruas Boa Morte, José Ferraz de Carvalho, Gomes Carneiro, Floriano Peixoto, Riachuelo, Ipiranga, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Rangel Pestana, XV de Novembro, Moraes Barros, São José e Prudente de Moraes, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano.
Também há bloqueios nos acessos à praça José Bonifácio e na ligação de Santo Antônio com a rua Prudente de Moraes. A previsão é que as vias sejam liberadas até o meio-dia, após a conclusão do desfile e a dispersão dos participantes.
Transporte público gratuito
O transporte coletivo municipal é gratuito nesta segunda-feira, das 6h às 14h, para os passageiros que utilizarem o cartão Pira Mobilidade. Durante o período, não há desconto de crédito no cartão.
Estrutura e atendimento
A estrutura montada para o evento inclui banheiros públicos no Postão e seis banheiros químicos instalados nas proximidades do Mercado Municipal.
Equipes de saúde das escolas também estão mobilizadas para o atendimento durante a programação, com suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O esquema de segurança conta com patrulhamento a pé e motorizado.
Ao todo, 17 brigadistas atuam na estrutura de apoio ao público e aos participantes durante o desfile.