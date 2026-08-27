Um motociclista ficou ferido após bater com força na traseira de um caminhão enquanto trafegava por uma rodovia de Piracicaba.
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Com a pancada, a vítima foi atendida pelas equipes de socorro e levada para a Santa Casa de Piracicaba, onde recebeu atendimento médico.
O trânsito ficou lento no trecho. Equipes da Concessionária, Polícia Militar Rodoviária e a pericia atenderam a ocorrência.
A dinâmica da batida e o que teria provocado a colisão ainda serão investigados.