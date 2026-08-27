27 de agosto de 2026
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FERIDO NA PISTA

Motociclista bate em caminhão na SP 304 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: < 1 min
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Pira1
Após o impacto, a vítima ficou no solo e precisou de socorro.
Após o impacto, a vítima ficou no solo e precisou de socorro.

 Um motociclista ficou ferido após bater com força na traseira de um caminhão enquanto trafegava por uma rodovia de Piracicaba.

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Com a pancada, a vítima foi atendida pelas equipes de socorro e levada para a Santa Casa de Piracicaba, onde recebeu atendimento médico.

O trânsito ficou lento no trecho. Equipes da Concessionária, Polícia Militar Rodoviária e a pericia atenderam a ocorrência.

A dinâmica da batida e o que teria provocado a colisão ainda serão investigados.

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