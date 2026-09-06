A descoberta aconteceu de forma inesperada. Segundo as informações iniciais, uma catadora de materiais recicláveis recolhia objetos em uma lixeira em frente ao imóvel quando percebeu o homem caído no chão da garagem.

Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto e nu dentro da garagem de uma residência no bairro IAA, em Piracicaba, na tarde deste domingo (6).

Assustada com a cena, ela acionou a polícia. Uma equipe foi até o endereço e constatou que o homem já estava sem vida.

O local foi imediatamente isolado para o trabalho da perícia, que realizaram os levantamentos necessários para tentar esclarecer as circunstâncias da morte.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada. Também não há informações confirmadas sobre a causa da morte.