06 de setembro de 2026
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CENA CHOCANTE

VÍDEO: Homem é achado morto e nu dentro de garagem em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Jhennyfer Oliveira
A Polícia Científica atendeu a ocorrência.
A Polícia Científica atendeu a ocorrência.

  Um homem de aproximadamente 30 anos foi encontrado morto e nu dentro da garagem de uma residência no bairro IAA, em Piracicaba, na tarde deste domingo (6).

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A descoberta aconteceu de forma inesperada. Segundo as informações iniciais, uma catadora de materiais recicláveis recolhia objetos em uma lixeira em frente ao imóvel quando percebeu o homem caído no chão da garagem.

Assustada com a cena, ela acionou a polícia. Uma equipe foi até o endereço e constatou que o homem já estava sem vida.

O local foi imediatamente isolado para o trabalho da perícia, que realizaram os levantamentos necessários para tentar esclarecer as circunstâncias da morte.

Até o momento, a identidade da vítima não foi oficialmente divulgada. Também não há informações confirmadas sobre a causa da morte.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil. A ocorrência permanece em andamento e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades.

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