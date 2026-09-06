Segundo as informações, uma mulher que dirigia um Honda Civic teria feito uma conversão proibida para acessar um depósito de bebidas. A manobra colocou o carro na frente da motocicleta.

Uma conversão proibida terminou em uma forte colisão e deixou um motociclista de 33 anos ferido neste sábado (5) na Avenida Laranjal Paulista, em Piracicaba.

O motociclista não conseguiu frear nem escapar a tempo. A batida foi inevitável: ele atingiu o Civic e acabou arremessado violentamente ao solo.

Ferido, o homem reclamava de fortes dores no quadril, além de apresentar ferimentos pelo corpo. O cenário mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros, que realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para a UPA Vila Cristina.

Por causa das dores, os médicos solicitaram exames de raio-X para verificar se havia fraturas.