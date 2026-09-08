O Itaú Unibanco iniciou o processo de descontinuação de determinados cartões de crédito das marcas Credicard e Itaucard. Os produtos afetados serão substituídos gradualmente por cartões da própria linha Itaú, de acordo com o perfil de cada cliente.

VEJA MAIS :

Segundo o banco, os consumidores que serão impactados pela mudança já estão recebendo comunicados individuais sobre o processo. A instituição, porém, não divulgou quais cartões serão descontinuados nem informou quantos clientes serão afetados pela medida.