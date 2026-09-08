O Itaú Unibanco iniciou o processo de descontinuação de determinados cartões de crédito das marcas Credicard e Itaucard. Os produtos afetados serão substituídos gradualmente por cartões da própria linha Itaú, de acordo com o perfil de cada cliente.
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Segundo o banco, os consumidores que serão impactados pela mudança já estão recebendo comunicados individuais sobre o processo. A instituição, porém, não divulgou quais cartões serão descontinuados nem informou quantos clientes serão afetados pela medida.
Substituição será feita de forma gradual
De acordo com o Itaú, a transição ocorrerá em etapas, com comunicação prévia e orientações aos clientes durante todo o processo. A instituição afirma que as novas opções terão recursos e benefícios equivalentes ou próximos aos disponíveis nos cartões que deixarão de ser oferecidos.
Entre os clientes que possuem cartões com programa de pontos, o banco informou que o saldo acumulado será transferido integralmente para o programa de pontos do Itaú. Dessa forma, o consumidor não perderá o valor já acumulado.
A pontuação poderá continuar sendo utilizada em diferentes opções oferecidas pelo banco, incluindo transferências para companhias aéreas, compras no Itaú Shop e utilização no hub de viagens.
Marcas ainda permanecem no portfólio
Em comunicado, o Itaú informou que “alguns cartões Credicard e Itaucard” serão descontinuados. A afirmação indica que as duas marcas continuam existindo, embora tenham perdido espaço dentro do portfólio de cartões do banco nos últimos anos.
A decisão também reforça o movimento de concentração da oferta de cartões sob a marca Itaú. O banco afirma que a mudança faz parte da evolução de seu portfólio para acompanhar novos hábitos de consumo e as necessidades dos clientes.
Itaú também encerrou cartão Samsung
A descontinuação dos cartões Credicard e Itaucard ocorre após outra mudança recente no portfólio da instituição. O Itaú também encerrou o cartão Samsung Itaú, que oferecia benefícios direcionados aos consumidores da marca sul-coreana.
O banco orienta os clientes que tiverem dúvidas sobre a transição a utilizar os canais oficiais de atendimento. As informações sobre a substituição serão encaminhadas individualmente aos consumidores afetados.