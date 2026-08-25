Os trabalhos foram avaliados nas categorias cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, escultura, saúde e temática. Nesta última, o tema proposto foi “IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, colocando inteligência artificial e criatividade humana no centro da disputa. Entre os vencedores das categorias também será definido o artista que receberá o Grande Prêmio. Já o Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto será escolhido posteriormente, por votação aberta ao público.

O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba será aberto ao público neste sábado (29), com uma cerimônia que também marcará a divulgação dos trabalhos vencedores desta edição. O evento começa às 19h, no Teatro Erotides de Campos, o Teatro do Engenho, e a entrada é gratuita. Depois da abertura, a exposição poderá ser visitada gratuitamente até 1º de novembro. A programação ocorre no Armazém 14, no Engenho Central. A visitação funciona de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. A exposição reúne 385 obras selecionadas entre 2.445 trabalhos inscritos por 330 artistas de 44 países.

Os sete integrantes do Júri de Premiação analisaram as 385 obras da mostra principal no último sábado (22). Entre eles estavam artistas e profissionais do Brasil, México e Argentina, que destacaram a diversidade de estilos, técnicas e temas encontrados nos trabalhos.

O cartunista argentino Tute, um dos jurados, ressaltou a capacidade do desenho de ultrapassar fronteiras. Para ele, a presença de trabalhos de diferentes países evidencia como o humor gráfico pode funcionar como uma linguagem universal, mesmo quando não utiliza palavras. O jurado mexicano Eduardo Galindo também chamou atenção para a variedade de técnicas e perfis dos participantes. Segundo ele, apesar da presença de novas tecnologias, muitos dos trabalhos avaliados mantêm características artesanais.

A diversidade também apareceu na participação feminina. A jurada Helô D'Angelo destacou a presença de mulheres entre os artistas e considerou a ocupação desses espaços importante em uma área historicamente marcada pela predominância masculina. Esta edição também tem uma marca inédita: pela primeira vez em 53 anos, o Salão é presidido por uma mulher, a artista plástica e caricaturista finlandesa Synnöve Hilkner. Ela acompanhou o trabalho do Júri de Premiação e destacou a experiência dos profissionais responsáveis pela escolha dos vencedores.