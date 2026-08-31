O chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), venceu o Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A obra do artista também foi escolhida como vencedora da categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana. Os vencedores foram anunciados durante a cerimônia de abertura, na noite de sábado (29), no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.

A obra premiada retrata uma fila de candidatos aguardando uma entrevista de emprego ao lado de uma figura formada por caixas de papelão e identificada como “IA”, também ocupando uma vaga. Com humor e ironia, o trabalho aborda os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e o temor de substituição do trabalho humano pela tecnologia. Lucas participa do Salão desde 2015 e recebeu Menção Honrosa na categoria Caricatura em 2019.