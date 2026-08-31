31 de agosto de 2026
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CULTURA

Artista de Recife vence 53º Salão de Humor de Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CCS
O Grande Prêmio do Salão foi para o chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife.
O Grande Prêmio do Salão foi para o chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife.

O chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), venceu o Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A obra do artista também foi escolhida como vencedora da categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana. Os vencedores foram anunciados durante a cerimônia de abertura, na noite de sábado (29), no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.

A obra premiada retrata uma fila de candidatos aguardando uma entrevista de emprego ao lado de uma figura formada por caixas de papelão e identificada como “IA”, também ocupando uma vaga. Com humor e ironia, o trabalho aborda os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e o temor de substituição do trabalho humano pela tecnologia. Lucas participa do Salão desde 2015 e recebeu Menção Honrosa na categoria Caricatura em 2019.

Pela conquista, o artista recebeu R$ 15 mil pelo Grande Prêmio e outros R$ 7,5 mil pela categoria temática. Ao todo, a edição distribui R$ 82,5 mil em premiações. Os demais vencedores foram Rosana Amorim, em Escultura; Evandro Alves, em Tira; Gilmar Machado Barbosa, em Cartum; Michel Moro Gómez, em Charge; Frank Hoppmann, em Caricatura; Cau Gomez, no Prêmio Câmara de Vereadores; e Quinho, no prêmio Saúde Unimed.

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A mostra principal reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países, selecionadas entre 2.445 trabalhos inscritos por 330 artistas de 44 países. A programação ainda conta com 13 exposições paralelas. O Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto será definido por votação online entre as obras que receberam Menção Honrosa, com resultado previsto para 21 de setembro.

A abertura também marcou a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Universidade de Guadalajara, no México. O acordo prevê intercâmbio entre artistas dos dois países e é resultado de uma visita do diretor do Salão, Junior Kadeshi, ao México em 2025. Durante a cerimônia, a presidente do júri, Synnöve Hilkner, destacou que os trabalhos desta edição abordam temas como guerras, fome, violência, racismo e misoginia.

Após a premiação, o público pôde visitar a exposição principal, que apresenta caricaturas, charges, tiras, cartuns e esculturas sobre temas contemporâneos. O evento também inclui a 16ª edição do Concurso de Microcontos de Humor de Piracicaba, cujo primeiro lugar ficou com Sergio Bernardo, do Rio de Janeiro. A mostra permanece aberta até novembro, com entrada gratuita.

SERVIÇO

53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba

Local: Armazém 14 do Parque do Engenho Central – avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende.

Visitação: até 1º de novembro.

Entrada: gratuita.

Horários: quarta a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.

Informações: (19) 3403-2620 ou salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br

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