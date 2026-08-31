O chargista e ilustrador Thiago Lucas, de Recife (PE), venceu o Grande Prêmio – Troféu Zélio de Ouro do 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. A obra do artista também foi escolhida como vencedora da categoria Prêmio Temático Inteligência Artificial contra Inteligência Humana. Os vencedores foram anunciados durante a cerimônia de abertura, na noite de sábado (29), no Teatro Municipal Erotides de Campos, no Engenho Central.
A obra premiada retrata uma fila de candidatos aguardando uma entrevista de emprego ao lado de uma figura formada por caixas de papelão e identificada como “IA”, também ocupando uma vaga. Com humor e ironia, o trabalho aborda os impactos da inteligência artificial no mercado de trabalho e o temor de substituição do trabalho humano pela tecnologia. Lucas participa do Salão desde 2015 e recebeu Menção Honrosa na categoria Caricatura em 2019.
Pela conquista, o artista recebeu R$ 15 mil pelo Grande Prêmio e outros R$ 7,5 mil pela categoria temática. Ao todo, a edição distribui R$ 82,5 mil em premiações. Os demais vencedores foram Rosana Amorim, em Escultura; Evandro Alves, em Tira; Gilmar Machado Barbosa, em Cartum; Michel Moro Gómez, em Charge; Frank Hoppmann, em Caricatura; Cau Gomez, no Prêmio Câmara de Vereadores; e Quinho, no prêmio Saúde Unimed.
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A mostra principal reúne 385 obras de 152 artistas de 28 países, selecionadas entre 2.445 trabalhos inscritos por 330 artistas de 44 países. A programação ainda conta com 13 exposições paralelas. O Prêmio Júri Popular Alceu Marozi Righetto será definido por votação online entre as obras que receberam Menção Honrosa, com resultado previsto para 21 de setembro.
A abertura também marcou a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Cultura e a Universidade de Guadalajara, no México. O acordo prevê intercâmbio entre artistas dos dois países e é resultado de uma visita do diretor do Salão, Junior Kadeshi, ao México em 2025. Durante a cerimônia, a presidente do júri, Synnöve Hilkner, destacou que os trabalhos desta edição abordam temas como guerras, fome, violência, racismo e misoginia.
Após a premiação, o público pôde visitar a exposição principal, que apresenta caricaturas, charges, tiras, cartuns e esculturas sobre temas contemporâneos. O evento também inclui a 16ª edição do Concurso de Microcontos de Humor de Piracicaba, cujo primeiro lugar ficou com Sergio Bernardo, do Rio de Janeiro. A mostra permanece aberta até novembro, com entrada gratuita.
SERVIÇO
53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba
Local: Armazém 14 do Parque do Engenho Central – avenida Dr. Maurice Allain, 454, Vila Rezende.
Visitação: até 1º de novembro.
Entrada: gratuita.
Horários: quarta a sexta-feira, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h.
Informações: (19) 3403-2620 ou salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br