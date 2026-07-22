O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já tem as obras que farão parte da mostra oficial. Após dois dias de avaliação, o júri selecionou 385 trabalhos entre as 2.445 obras inscritas para esta edição do evento, que será aberta ao público no dia 29 de agosto, no Engenho Central.

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Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico (Cedhu), o Salão é reconhecido como um dos principais eventos de humor gráfico do mundo e reúne artistas de diferentes países.