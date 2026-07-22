O 53º Salão Internacional de Humor de Piracicaba já tem as obras que farão parte da mostra oficial. Após dois dias de avaliação, o júri selecionou 385 trabalhos entre as 2.445 obras inscritas para esta edição do evento, que será aberta ao público no dia 29 de agosto, no Engenho Central.
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Promovido pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e do Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação do Humor Gráfico (Cedhu), o Salão é reconhecido como um dos principais eventos de humor gráfico do mundo e reúne artistas de diferentes países.
A seleção envolveu trabalhos nas categorias cartum, charge, caricatura, tiras/HQ, escultura, saúde e temática. Neste ano, a categoria temática trouxe o desafio “IA x IH – O Duelo do Século: Algoritmo vs. Alma”, propondo uma reflexão sobre os limites entre a Inteligência Artificial e a criatividade humana.
Um dos pontos de atenção do júri foi justamente a análise de possíveis trabalhos produzidos com auxílio de inteligência artificial. O especialista em IA e jurado Adilson Freitas explicou que a avaliação levou em conta diferentes aspectos das obras.
“Cada trabalho precisava ser observado com atenção, considerando a originalidade da ideia, a força do humor, a maneira como a mensagem chegava ao público e, claro, a execução técnica”, afirmou.
A artista visual e jurada Magô Pool destacou a diversidade de olhares presente no Salão, que reúne produções de diferentes culturas.
“Temos a oportunidade de ver, pelo prisma de um artista de uma cultura muito diferente da nossa, como ele enxerga o mesmo assunto, como as guerras ou a questão do futebol. É bem legal essa característica de ser um Salão internacional”, comentou.
O júri desta edição reuniu artistas, pesquisadores e especialistas em diferentes áreas das artes visuais, incluindo Adilson da Silva Freitas, Gislaine Martins (Gim), Magô Pool, Willian Hussar, Luiz Gustavo Paffaro, Marília Marz e Luiz Carlos Fernandes.
A edição de 2026 também marca um momento histórico para o evento: pela primeira vez em mais de cinco décadas, o Salão será presidido por uma mulher. A artista plástica e caricaturista finlandesa Synnöve Hilkner assume a função e destaca a importância da representatividade nas artes.
“O Salão permite compreender diferentes momentos da história político-social e cultural do Brasil por meio das obras apresentadas”, afirmou.
Para o diretor do Salão, Junior Kadeshi, a seleção reforça a relevância internacional da iniciativa.
“Cada obra foi analisada com muito critério e responsabilidade pelo júri. O resultado é uma mostra plural, representativa e com elevado nível artístico”, disse.
A abertura da exposição acontece em 29 de agosto, no Engenho Central, reunindo obras que mostram diferentes formas de interpretar o mundo por meio do humor, da crítica e da criatividade.