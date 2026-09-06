Uma nova modalidade de fraude está chamando a atenção das empresas de segurança digital: o chamado “golpe do sósia”.

Seu rosto pode estar sendo usado como arma contra você — e o criminoso nem precisa ter seus dados em mãos.

Em vez de escolher uma vítima específica e tentar roubar sua identidade, criminosos estão fazendo o caminho inverso: primeiro procuram alguém parecido com eles.

A estratégia usa ferramentas de comparação facial para encontrar pessoas com características físicas semelhantes às do fraudador. Depois, os criminosos tentam obter documentos e dados dessa pessoa para aumentar as chances de enganar sistemas de validação biométrica usados em cadastros, abertura de contas e outros serviços.

A diferença é justamente essa: o golpista não começa procurando uma identidade para roubar. Ele começa pelo próprio rosto e busca uma identidade que possa “combinar” com sua aparência.