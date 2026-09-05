Uma discussão em uma adega terminou em tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (04), no Jardim Nova América, em Hortolândia, a 53 km de Piracicaba. O autor do disparo, um homem de 54 anos, foi preso horas depois pelo 10º BAEP escondido em uma suíte de motel às margens da rodovia SP-101.

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O crime aconteceu na Rua Estrela Guia. Segundo informações apuradas pelo portal, um indivíduo se envolveu em uma briga com dois homens dentro de uma adega. Ele foi para casa, mas os dois o seguiram e uma nova discussão começou.