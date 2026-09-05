Uma discussão em uma adega terminou em tentativa de homicídio na noite desta quinta-feira (04), no Jardim Nova América, em Hortolândia, a 53 km de Piracicaba. O autor do disparo, um homem de 54 anos, foi preso horas depois pelo 10º BAEP escondido em uma suíte de motel às margens da rodovia SP-101.
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O crime aconteceu na Rua Estrela Guia. Segundo informações apuradas pelo portal, um indivíduo se envolveu em uma briga com dois homens dentro de uma adega. Ele foi para casa, mas os dois o seguiram e uma nova discussão começou.
Durante o desentendimento, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo contra uma das vítimas. Em seguida, fugiu em um GM Astra, de cor não informada.
A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital Mário Covas, em Hortolândia, onde permanece internada.
Foragido abandona carro e tenta se esconder em motel
Após o crime, equipes do 10º BAEP foram acionadas via rede de rádio. Populares informaram as características do autor e do veículo.
Durante as buscas, policiais de Campinas informaram que o Astra havia sido encontrado abandonado nas imediações do bairro Chácaras Santa Fé. O condutor teria deixado o carro e seguido a pé pela SP-101, após pegar carona.
Em patrulhamento pela rodovia, a equipe do BAEP decidiu averiguar o Motel Champanhe. O recepcionista confirmou que um homem com as mesmas características havia chegado a pé e alugado a suíte de número 15 para pernoitar.
Os policiais foram até o quarto e abordaram o atirador de 54 anos. Ele não portava nada de ilícito no momento, mas confessou o disparo. Questionado sobre a arma do crime, ele alegou ter vendido o revólver por R$ 4.000 para um caminhoneiro no interior do Posto 101, sem saber informar nome ou características do comprador.
Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante por homicídio qualificado tentado. O autor e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial de Hortolândia. O delegado de plantão ratificou a prisão. S. permaneceu preso à disposição da Justiça.