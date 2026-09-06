Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Matheus Duilio Giovannetti e da Sra. Angelina Balistieri Giovannetti, era viúva do Sr. Jose Alves Bezerra; deixa as filhas: Fabiola Alves Bezerra e Nanci Alves Bezerra, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Antonio Biscalchin e da Sra. Isabel Bonfiglio Biscalchin. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

Sr. Flavio Luiz Santos Bastos

Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Jorge Luiz de Araujo Bastos, falecido e da Sra. Maria Jose Santos Bastos, era casado com a Sra. Andrea Fernandes de Menezes; deixa os filhos: Yan Luiz de Jesus Bastos; Ana Rebeca Fernandes Bastos e Ana Flavia Fernandes Bastos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.