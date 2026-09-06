Sra. Elisa Giovannetti Alves Bezerra
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 83 anos, filha dos finados Sr. Matheus Duilio Giovannetti e da Sra. Angelina Balistieri Giovannetti, era viúva do Sr. Jose Alves Bezerra; deixa as filhas: Fabiola Alves Bezerra e Nanci Alves Bezerra, falecida. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 10h30 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Euclides Biscalchin
Faleceu ontem, na cidade de Rio Claro/SP, contava 81 anos, filho dos finados Sr. Antonio Biscalchin e da Sra. Isabel Bonfiglio Biscalchin. Deixa irmãos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Flavio Luiz Santos Bastos
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 44 anos, filho do Sr. Jorge Luiz de Araujo Bastos, falecido e da Sra. Maria Jose Santos Bastos, era casado com a Sra. Andrea Fernandes de Menezes; deixa os filhos: Yan Luiz de Jesus Bastos; Ana Rebeca Fernandes Bastos e Ana Flavia Fernandes Bastos. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Oscar Luiz Coelho Lacerda
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 74 anos, filho dos finados Sr. Oscar Coelho Lacerda e da Sra. Noemia Françoso Lacerda, era casado com a Sra. Miriam Regina Neves Lacerda; deixa as filhas: Renata Coelho Lacerda Martins; Fabiana Coelho Lacerda e Marcela Coelho Lacerda. Deixa netos, irmãos, genro, sobrinhos, demais familiares e amigos. O Velório foi realizado ontem, das 11h00 às 17h00 no Velório da Saudade, sala "06", sendo transladado o corpo para o Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba. Procedimentos de Cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
Sr. Waldemar Luiz Pinto
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filho dos finados Sr. Luiz Pinto e da Sra. Julia Soave, era casado com a Sra. Irene Miguel Pinto; deixa os filhos: Paulo Cesar Correr Pinto; Luis Fernando Pinto e Marcia Cristina Pinto de Luca. Deixa netos, bisneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.