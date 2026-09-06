O corpo foi achado por volta das 15h, depois que os hóspedes começaram a reclamar de um forte odor que saía do quarto.

Uma cena de terror marcou a tarde desta sexta-feira (04), no Centro de Limeira, na região de Piracicaba. Ivo Roberto Mathias, de 51 anos, foi encontrado morto dentro de um quarto de hotel na Rua Barão de Cascalho.

A equipe do hotel foi verificar e deu de cara com o corpo em cima da cama. O SAMU foi chamado e só pôde confirmar: já estava morto!

Segundo o responsável pelo hotel, Ivo estava hospedado no local e foi visto pela última vez há três dias. Sozinho, tinha ido até a recepção para comprar uma bala. Depois disso, sumiu no quarto!l.

A Polícia Militar foi acionada e chamou a perícia na hora. Investigadores e delegado estiveram no hotel para acompanhar tudo. Os peritos fizeram a análise inicial, mas o laudo ainda vai sair. A porta e a janela não apresentavam nenhum sinal de arrombamento.Também não foi encontrado nenhum sinal de violência