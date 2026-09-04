A Polícia Civil apertou o cerco contra o suspeito de um ataque a tiros no último dia 20 de agosto, que terminou com um morto e outro ferido em Piracicaba.
A principal novidade da investigação foi a localização da motocicleta que teria sido usada pelo atirador para cometer o crime.
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A moto, uma Kawasaki Versys ABS TR, foi encontrada na quinta-feira (3) por investigadores da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA). O veículo estava escondido e foi apreendido. A expectativa agora é que os exames periciais possam ajudar a confirmar sua relação com o crime.
O ataque aconteceu em 20 de agosto, na Rua Cananéia, no Monte Líbano. Um homem de 30 anos foi baleado e não resistiu. Outro, de 27, também foi atingido, mas conseguiu sobreviver.
Conforme a investigação, o autor dos disparos teria chegado ao endereço de motocicleta e atirado contra as duas vítimas. Desde então, os investigadores passaram a reunir depoimentos, realizar diligências e levantar informações para reconstruir a ação.
O trabalho levou os policiais até um homem de 23 anos, apontado como suspeito de ser o responsável pelos disparos.
Com os elementos reunidos no inquérito, a Polícia Civil pediu à Justiça a prisão temporária do investigado. A solicitação foi aceita e o mandado foi expedido.
Mas, quando os policiais foram atrás dele, o suspeito não foi encontrado e continua foragido.
A investigação ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (4). Equipes da UPJA cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do investigado. Os policiais procuraram objetos e outros materiais que possam ajudar a fortalecer as provas contra ele e, principalmente, indicar seu paradeiro.
A motocicleta apreendida deverá passar por perícia. O resultado dos exames poderá ser decisivo para esclarecer a participação do veículo na ação e ajudar a Polícia Civil a fechar o cerco ao suspeito.