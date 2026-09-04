A principal novidade da investigação foi a localização da motocicleta que teria sido usada pelo atirador para cometer o crime.

A Polícia Civil apertou o cerco contra o suspeito de um ataque a tiros no último dia 20 de agosto, que terminou com um morto e outro ferido em Piracicaba.

A moto, uma Kawasaki Versys ABS TR, foi encontrada na quinta-feira (3) por investigadores da Unidade de Polícia Judiciária Agrupada (UPJA). O veículo estava escondido e foi apreendido. A expectativa agora é que os exames periciais possam ajudar a confirmar sua relação com o crime.

O ataque aconteceu em 20 de agosto, na Rua Cananéia, no Monte Líbano. Um homem de 30 anos foi baleado e não resistiu. Outro, de 27, também foi atingido, mas conseguiu sobreviver.

Conforme a investigação, o autor dos disparos teria chegado ao endereço de motocicleta e atirado contra as duas vítimas. Desde então, os investigadores passaram a reunir depoimentos, realizar diligências e levantar informações para reconstruir a ação.