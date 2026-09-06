Nove dos 18 candidatos de Piracicaba que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 declararam à Justiça Eleitoral patrimônio de pelo menos R$ 1 milhão. Juntos, eles somam R$ 29,8 milhões em bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A maior fortuna é da candidata a deputada federal Nancy Thame (PV), que declarou R$ 7.975.032,57 em patrimônio. Ela é seguida por Erica Gorga (PRD), também candidata à Câmara dos Deputados, com R$ 5.312.773,52.