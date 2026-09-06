Nove dos 18 candidatos de Piracicaba que disputam vagas de deputado estadual e federal nas eleições de 2026 declararam à Justiça Eleitoral patrimônio de pelo menos R$ 1 milhão. Juntos, eles somam R$ 29,8 milhões em bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A maior fortuna é da candidata a deputada federal Nancy Thame (PV), que declarou R$ 7.975.032,57 em patrimônio. Ela é seguida por Erica Gorga (PRD), também candidata à Câmara dos Deputados, com R$ 5.312.773,52.
Na sequência do ranking geral aparecem o médico Dr. Paulo Serra (Podemos), candidato a deputado estadual, com R$ 4.187.382,02; André Bandeira (PSDB), também estadual, com R$ 3.198.788,80; e Professora Bebel (PT), com R$ 2.955.086,81.
Entre os candidatos a deputado federal, Sergio Pacheco (União Brasil) declarou R$ 2.854.943,49. Completam a lista dos milionários Alex Madureira (PL), com R$ 1.301.433,19; Barjas Negri (PSD), com R$ 1.064.431,43; e Luis Bena (Missão), que declarou exatamente R$ 1 milhão.
RANKING
Entre os candidatos a deputado estadual, os quatro maiores patrimônios são de Dr. Paulo Serra, André Bandeira, Professora Bebel e Alex Madureira. Já entre os federais, Nancy Thame aparece em primeiro lugar, seguida por Erica Gorga, Sergio Pacheco, Barjas Negri e Luis Bena.
ABAIXO DE R$ 1 MI
Os outros nove candidatos declararam patrimônio inferior a R$ 1 milhão. Entre os estaduais, Delegada Olívia Fonseca (MDB) informou R$ 791.260,49; Paulo Camolesi (PSB), R$ 328 mil; Renan Paes (PL), R$ 193.516,04; Josef Borges (PP), R$ 125 mil; Paty Chiarini (Avante), R$ 27 mil; e Claudia Bueno (Missão), R$ 13 mil. Wagner Oliveira, o Wagnão (PSD), declarou não possuir bens.
Entre os federais, Paulo Campos (Solidariedade) declarou R$ 620 mil e Rai de Almeida (PT), R$ 236.261,38.
As declarações de patrimônio são apresentadas pelos próprios candidatos à Justiça Eleitoral e correspondem aos bens informados no registro de candidatura.
DIVULGAÇÃO
Os dados foram consultados pelo JP junto à plataforma chamada “DivulgaCand”, disponibilizada gratuitamente pela Justiça Eleitoral. Qualquer cidadão pode acessar as informações de qualquer candidato do país - inclusive dos presidenciáveis. Nesta mesma plataforma, também é possível ver os planos de governo dos candidatos ao Executivo.