06 de setembro de 2026
JP1 - Sampi Piracicaba
JP1 - Sampi Piracicaba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP1 nas Redes Sociais | @jpjornal
REGIÃO DE PIRACICABA

Atropelada e largada: Motorista atropela ciclista e foge

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
GCM São Pedro
A mulher ferida foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento.
A mulher ferida foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento.

Atropelada e largada: motorista foge sem prestar socorro em frente ao cemiterio

Uma mulher que voltava para casa de bicicleta, foi atropelada e largada caída no chão por um motorista no bairro São Benedito, em São Pedro, na região de Piracicaba.

LEIA MAIS

Segundo a vítima, ela pedalava tranquilamente na tarde deste sábado (5) em frente ao cemitério, sentido casa, quando um carro branco passou pela lombada e, do nada, jogou na contramão, provocando a colisão.

O carro atropelou a ciclista e não prestou socorro. Fugiu como se nada tivesse acontecido.

Até agora, a única característica é a cor branca, mas a marca, modelo e placa nenhum popular conseguiu anotar.

A Guarda fez contato com a Polícia Civil e a vítima foi orientada que, se quiser dar prosseguimento e representar contra o motorista fujão, tem que ir até o Plantão Policial para fazer o BO da Civil!

Após o rápido socorro, a mulher ficou em observação por 12 horas no hospital, tomando medicação e fazendo exames. Só deve ser liberada depois da avaliação médica.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários