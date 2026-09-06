Atropelada e largada: motorista foge sem prestar socorro em frente ao cemiterio
Uma mulher que voltava para casa de bicicleta, foi atropelada e largada caída no chão por um motorista no bairro São Benedito, em São Pedro, na região de Piracicaba.
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Segundo a vítima, ela pedalava tranquilamente na tarde deste sábado (5) em frente ao cemitério, sentido casa, quando um carro branco passou pela lombada e, do nada, jogou na contramão, provocando a colisão.
O carro atropelou a ciclista e não prestou socorro. Fugiu como se nada tivesse acontecido.
Até agora, a única característica é a cor branca, mas a marca, modelo e placa nenhum popular conseguiu anotar.
A Guarda fez contato com a Polícia Civil e a vítima foi orientada que, se quiser dar prosseguimento e representar contra o motorista fujão, tem que ir até o Plantão Policial para fazer o BO da Civil!
Após o rápido socorro, a mulher ficou em observação por 12 horas no hospital, tomando medicação e fazendo exames. Só deve ser liberada depois da avaliação médica.