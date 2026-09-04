SRA. ANA APARECIDA MANICARDI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Adolfo Manicardi e da Sra. Maria Ferraz Godinho; deixa os filhos: Sueli Aparecida Francisco; Glaucia Valeria Francisco; Rosangela Maria Francisco, falecida e Antonio Sergio Francisco, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. ELISABETH GIBELLI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Carlos Gibelli e da Sra. Santina Felix Gibelli; deixa os filhos: Vanessa Cristina Rabelo, casada com o Sr. Luis Fernando Faelis e Luciano Ricardo Rabelo, casado com a Sra. Zeni. Deixa os netos: Guilherme, Ana Julia, Anna Beatriz, e os bisnetos: Sthefany, Helena e Yuri, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério São João Batista na cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. FRANCISCO FLORIANI CERCHIARI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Francisco Cerchiari e da Sra. Rosa Floriani; deixa a irmã: Vera Lúcia de Oliveira Alencar, viúva do Sr. Expedito de Alencar. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. JOSÉ DE ALMEIDA Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos filho dos finados Sr. Abílio de Almeida e da Sra. Yolanda Ribeiro de Almeida, era casado com a Sra. Juraci Leite de Almeida; deixa os filhos: Anderson Cristiano de Almeida; Adriano Valdomiro de Almeida, falecido e Claudineia Aparecida de Almeida, falecida, deixando viúvo o Sr. Antonio Rodrigues de Oliveira. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 14h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimento de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. OLGA ZANUCCI FALQUIONI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 89 anos, filha dos finados Sr. Jacob Zanucci e da Sra. Thereza Bortolotti, era viúva do Sr. Luiz Falquioni; deixa os filhos: Rosilene Cristina Falquioni Fusato, casada com o Sr. Jose Adilson Fusato; Rosangela Terezinha Falquioni Faulin, casada com o Sr. Benedito Santo Faulin; Ronaldo Luiz Falquioni, casado com a Sra. Sonia Mara Martins Falquioni; Roberto Carlos Falquioni, falecido e Renato Claudio Falquioni, falecido. Deixa netos, bisnetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 15h30 do Velório da Saudade, sala "08", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. ORLANDO DOMMARCO FILHO Faleceu dia 03/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 67 anos de idade e era casado com a Sra. Maria Aparecida Tapia. Era filho do Sr. Orlando Dommarco e da Sra. Celina de Mori Dommarco. Deixa o filho: André. Deixa irmã, cunhado, sobrinhos e netos. O seu sepultamento ocorreu dia 04/09/2026 as 10:30hs no Cemitério da Saudade. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.