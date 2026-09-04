SRA. ANA APARECIDA MANICARDI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 88 anos, filha dos finados Sr. Adolfo Manicardi e da Sra. Maria Ferraz Godinho; deixa os filhos: Sueli Aparecida Francisco; Glaucia Valeria Francisco; Rosangela Maria Francisco, falecida e Antonio Sergio Francisco, falecido. Deixa netos, bisnetos, tataraneta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SRA. ELISABETH GIBELLI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 63 anos, filha dos finados Sr. Carlos Gibelli e da Sra. Santina Felix Gibelli; deixa os filhos: Vanessa Cristina Rabelo, casada com o Sr. Luis Fernando Faelis e Luciano Ricardo Rabelo, casado com a Sra. Zeni. Deixa os netos: Guilherme, Ana Julia, Anna Beatriz, e os bisnetos: Sthefany, Helena e Yuri, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério São João Batista na cidade de Rio Claro/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

SR. FRANCISCO FLORIANI CERCHIARI Faleceu ontem, nesta cidade, contava 75 anos, filho dos finados Sr. Francisco Cerchiari e da Sra. Rosa Floriani; deixa a irmã: Vera Lúcia de Oliveira Alencar, viúva do Sr. Expedito de Alencar. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, às 16h00, no Cemitério Municipal da Vila Rezende. A família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.