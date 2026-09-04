Os trabalhadores metalúrgicos de Piracicaba e região deram início à Campanha Salarial 2026. A primeira assembleia foi realizada nesta quinta-feira (3), no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

O encontro foi conduzido pelo presidente da entidade, Wagner da Silveira, o Juca, que destacou a importância da Convenção Coletiva da categoria, que reúne 84 cláusulas relacionadas aos direitos e benefícios dos trabalhadores.

Entre os itens previstos estão a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), adicional noturno, direitos das gestantes, vale-alimentação, vale-refeição e reajuste salarial.

Segundo o sindicato, a campanha deste ano terá como objetivo manter as cláusulas já existentes na Convenção Coletiva e apresentar novas propostas ao sindicato patronal.