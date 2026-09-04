04 de setembro de 2026
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NEGOCIAÇÕES

Metalúrgicos de Piracicaba iniciam Campanha Salarial 2026; Veja

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Alexandre Novaes
Metalúrgicos iniciaram a Campanha Salarial 2026 em Piracicaba. Mobilizações nas empresas começam no dia 8.
Metalúrgicos iniciaram a Campanha Salarial 2026 em Piracicaba. Mobilizações nas empresas começam no dia 8.

Os trabalhadores metalúrgicos de Piracicaba e região deram início à Campanha Salarial 2026. A primeira assembleia foi realizada nesta quinta-feira (3), no Clube Recreativo dos Metalúrgicos, pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região.

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Convenção reúne 84 cláusulas

O encontro foi conduzido pelo presidente da entidade, Wagner da Silveira, o Juca, que destacou a importância da Convenção Coletiva da categoria, que reúne 84 cláusulas relacionadas aos direitos e benefícios dos trabalhadores.

Entre os itens previstos estão a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), adicional noturno, direitos das gestantes, vale-alimentação, vale-refeição e reajuste salarial.

Segundo o sindicato, a campanha deste ano terá como objetivo manter as cláusulas já existentes na Convenção Coletiva e apresentar novas propostas ao sindicato patronal.

Reposição da inflação e aumento real

A entidade também pretende negociar a reposição da inflação e um aumento real nos salários, com o objetivo de ampliar o poder de compra dos trabalhadores.

Para Juca, a campanha será marcada por desafios e pela discussão de pautas que ultrapassam as questões salariais. Entre os temas apontados pelo presidente estão o fim da escala 6x1, o combate ao feminicídio, ao racismo e aos assédios moral e sexual, além da discussão sobre a homofobia no ambiente de trabalho.

“A escala 6x1 segue sendo para nós uma das pautas de ordem, assim como discutir o combate ao feminicídio, racismo e aos assédios moral e sexual. Também destaco o crime de homofobia como um assunto de extrema relevância que precisa ser trabalhado dentro das empresas e da sociedade em geral”, afirmou.

Assembleias começam no dia 8

A partir de terça-feira (8), as assembleias serão realizadas na porta das empresas. De acordo com o sindicato, a iniciativa busca facilitar a participação dos trabalhadores nas discussões e aproximá-los do processo de negociação coletiva.

Para a entidade, as assembleias também representam uma forma de demonstrar a organização e a mobilização da categoria.

“Nosso Sindicato tem 80 anos de história. O trabalhador acredita em nosso trabalho, e isso irá certamente representar em mais conquistas para a categoria. Mas ainda temos um longo e produtivo trabalho pela frente”, enfatizou Juca.

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