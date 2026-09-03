Palhaços, malabaristas, acrobatas e mágicos tomaram conta do Parque do Engenho Central nesta quinta-feira (3), com o início do 19º Festival de Circo SP. O evento segue até segunda-feira (7), com mais de 100 atrações gratuitas. Cerca de 10 mil crianças devem ser beneficiadas pela programação.

Nesta quinta e sexta-feira (4), as atividades são exclusivas para alunos de escolas municipais e estaduais e crianças e adolescentes de entidades assistenciais. A partir de sábado (5), o festival será aberto ao público geral, com atrações para diferentes idades em lonas, teatro e espaços externos do Engenho Central.