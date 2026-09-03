Palhaços, malabaristas, acrobatas e mágicos tomaram conta do Parque do Engenho Central nesta quinta-feira (3), com o início do 19º Festival de Circo SP. O evento segue até segunda-feira (7), com mais de 100 atrações gratuitas. Cerca de 10 mil crianças devem ser beneficiadas pela programação.
Nesta quinta e sexta-feira (4), as atividades são exclusivas para alunos de escolas municipais e estaduais e crianças e adolescentes de entidades assistenciais. A partir de sábado (5), o festival será aberto ao público geral, com atrações para diferentes idades em lonas, teatro e espaços externos do Engenho Central.
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Entre os estudantes que participaram das primeiras sessões estão alunos da Escola Municipal Professora Heloísa Helena Azanha Naime, no Parque Residencial Monte Rey III. A diretora Flávia Amara contou que alguns pais relataram que os filhos estavam tão ansiosos para o passeio que “nem dormiram à noite”. As alunas Maitê Machado, de 4 anos, e Melissa Gomes, de 5, também aprovaram a experiência. “Achei muito bonito e colorido”, disse Maitê. “Eu gostei de tudo. Queria que o circo demorasse mais porque foi muito divertido”, contou Melissa.
A programação reúne palhaçaria, acrobacia, malabarismo, contorcionismo, ilusionismo, números aéreos, mímica, circo-teatro e outras modalidades. No sábado, as atrações abertas ao público começam às 14h30. Os ingressos para os espetáculos das Lonas Piolin, Pimentinha e Arrelia e do Teatro Erotides de Campos são gratuitos e distribuídos por ordem de chegada, uma hora antes de cada apresentação. Segundo os organizadores, as apresentações ocorrem normalmente mesmo com chuva.
Programação aberta ao público
05/09 – Sábado
14h30 – Dupla de Dois / Cia. Circo de Trapo (Figurinha)
15h – Uma tarde de circo / Usinarte (Lona Piolin)
15h – Vidrado / Guilherme Torres (Lona Arrelia)
15h – Família Gelli e Convidados (Lona Pimentinha)
15h30 – Pocket Show de Mágicas / Equipe Mágico Lucas (Figurinha)
16h – Mastro Bambu / Neryssa Sayuri (Aéreo/Espaço externo)
16h30 – Abelardo, Bernardo Show / Cia. Bravata de Circo (Kombis/Espaço externo)
16h30 – Tetéo e Pedrito / Dois corações em um só picadeiro (Figurinha)
17h – Império Circus (Lona Piolin)
17h – Charivari Circo / Cia LaMala (Lona Arrelia)
17h – Harmonia do Diferente / Mixuruca (Lona Pimentinha)
18h – Pesadelo da Mágica / Cia LaClass Excêntricos (Teatro Erotides de Campos)
19h – Entrelaços em Leveza Suspensa / Camila de Melo (Aéreo/Espaço externo)
19h – Cine Fusca
20h – Backstage por trás das cortinas / Arena Circus (Lona Piolin)
20h – Circo Charanga / LaMínima – Circo e Teatro (Lona Arrelia)
20h – Aipim, o palhaço das pernas de pau / Trupe Raiz do Circo (Lona Pimentinha)
20h – Gerinfonsa / Dario (Teatro Erotides de Campos)
06/09 – Domingo
14h – Show dos Becker / Grupo Irmãos Becker (Lona Pimentinha)
14h – O Picadeiro do Tempo / Circo Spadoni (Lona Arrelia)
14h – Caravana Circo Vox / Circo Vox (Lona Piolin)
14h30 – Atravessando Lugares / Mano a Mana (Figurinha)
15h30 – Kombi no Circo / Cia Atitude Teatro (Kombis/Espaço externo)
15h30 – Mundo Mágico / Rodrigo Bento (Figurinha)
16h – It's 80, baby / Mayla Bares (Aéreo/Espaço externo)
16h30 – Show do Fuska / O Show da Vida (Figurinha)
17h – Magia do Circo / Circo Show (Lona Piolin)
17h – Lalaiá / Caravana Tapioca (Lona Arrelia)
17h – Cabarézin da Nega / Nega Criações Artísticas (Lona Pimentinha)
18h – Wakatta / Oculto do Aparente (Teatro Erotides de Campos)
19h – Cabide Aéreo / Cia do Povo (Aéreo/Espaço externo)
19h – Cine Fusca
20h – Humanas Diversas / Coletiva Humanas (Lona Piolin)
20h – Vida Boa / Cia Kawa (Lona Arrelia)
20h – Mimicalado Show / Cia. Mimicalado (Lona Pimentinha)
20h – Label Show / Viva o impossível com Felipe Label (Teatro Erothides)
07/09 – Segunda-feira
14h – Proezas & Peripécias / Irmãos Figura (Lona Pimentinha)
14h – Chalupa Circus: Entre Risos e Afetos / Cia Chalupa (Lona Arrelia)
14h – Circo da Cuesta / Cia Beira Serra (Lona Piolin)
14h30 – Na Mira / Cia Casca de Nós (Figurinha)
15h – Banho de Livros (Espaço de Convivência)
15h30 – Cirandá / Gêmeas Dias e a Trupe Cirandá (Aéreo/Espaço externo)
15h30 – Tem Montanha no Circo / Grupo Namakaca (Figurinha)
15h30 – Malabarindo / MB Circus (Kombis/Espaço externo)
16h30 – Picadeiro Efêmero / Cia Gravitá (Figurinha)
17h – O Abrazo Girafa / Cia. Duna (Lona Pimentinha)
17h – EL Grand Clownbaret (Lona Piolin)
17h – CORP+S / Trupe Guezá (Lona Arrelia)
19h – Performance aérea na lira / Cia Corpo Mágico (Aéreo/Espaço externo)
19h – Esperanza / Ás Mágica (Teatro Erotides de Campos)
20h – Luta Livre (Espaço de Convivência)
20h – Humberto Circus (Lona Piolin)
20h – Tubinho Contra o Lobisomem / Circo de Teatro Tubinho (Lona Arrelia)
20h – Trapaça Honesta / Cia Fundo Falso (Lona Pimentinha)
Serviço
19º Festival de Circo SP, no Parque do Engenho Central (Avenida Maurice Allain, 454, Vila Rezende). Entrada gratuita. Atividades para escolas e instituições: 3 e 4 de setembro. Programação aberta ao público: 5, 6 e 7 de setembro.