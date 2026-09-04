A prisão de André Weiss, ex-diretor-geral executivo da Administração Tributária de São Paulo, ganhou ainda mais repercussão em Piracicaba pelo local onde o alvo da investigação foi encontrado: dentro do Condomínio Residencial Reserva do Engenho, um dos endereços de alto padrão da cidade.
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A operação começou ainda de madrugada e, por volta das 6h desta quinta-feira (3), equipes do GAECO, com apoio do 10º BAEP, entraram no residencial para cumprir a ordem judicial.
A movimentação das viaturas e dos policiais em um condomínio conhecido pelo padrão elevado e pela segurança chamou a atenção e provocou surpresa. A cena destoava completamente da rotina tranquila do local.
A presença das equipes policiais revelava que, naquele momento, um dos nomes mais importantes da estrutura tributária paulista estava sendo preso em Piracicaba.
Weiss chegou a ocupar o cargo de diretor-geral executivo da Administração Tributária do Estado e agora é alvo de uma investigação que apura um suposto esquema de corrupção relacionado à liberação e ao ressarcimento de créditos tributários.
Material apreeendido
Dentro da residência, os investigadores apreenderam celulares, computadores, pen drives, documentos e um iPad, além de 1.400 euros e US$ 862 em dinheiro.
A operação também levantou questionamentos sobre a atuação de agentes públicos e empresários no suposto esquema. A investigação apura crimes como organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.
O que mais chamou atenção em Piracicaba, porém, foi o contraste: uma operação contra um suposto esquema milionário envolvendo a máquina tributária do Estado terminou com um dos principais alvos sendo retirado justamente de um condomínio de luxo da cidade.
A prisão coloca Piracicaba no centro de uma investigação de grande repercussão e aumenta a expectativa sobre os próximos passos do Ministério Público e sobre o que poderá ser revelado a respeito da estrutura e dos demais envolvidos no caso.