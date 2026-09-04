A operação começou ainda de madrugada e, por volta das 6h desta quinta-feira (3), equipes do GAECO, com apoio do 10º BAEP, entraram no residencial para cumprir a ordem judicial.

A prisão de André Weiss, ex-diretor-geral executivo da Administração Tributária de São Paulo, ganhou ainda mais repercussão em Piracicaba pelo local onde o alvo da investigação foi encontrado: dentro do Condomínio Residencial Reserva do Engenho, um dos endereços de alto padrão da cidade.

A movimentação das viaturas e dos policiais em um condomínio conhecido pelo padrão elevado e pela segurança chamou a atenção e provocou surpresa. A cena destoava completamente da rotina tranquila do local.

A presença das equipes policiais revelava que, naquele momento, um dos nomes mais importantes da estrutura tributária paulista estava sendo preso em Piracicaba.

Weiss chegou a ocupar o cargo de diretor-geral executivo da Administração Tributária do Estado e agora é alvo de uma investigação que apura um suposto esquema de corrupção relacionado à liberação e ao ressarcimento de créditos tributários.