Moradores de bairros das regiões Leste e Sudeste de Piracicaba podem enfrentar falta ou oscilação no abastecimento de água após uma tubulação de grande porte do Semae ser danificada durante a substituição de um poste pela CPFL Paulista. O rompimento aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), no cruzamento da avenida Carlos Martins Sodero com a rua Dr. Faria de Lemos Pinheiro, na Vila Independência.
O Semae informou que iniciou os trabalhos para recuperar a rede depois que a área foi liberada pela concessionária de energia. A proximidade entre a tubulação danificada e a estrutura que estava sendo substituída exigiu que o serviço de reparo aguardasse condições adequadas para a atuação das equipes.
A previsão da autarquia é concluir o conserto até as 22h desta quinta. Mesmo depois disso, a água não deve retornar imediatamente a todos os imóveis: a retomada ocorrerá aos poucos, com expectativa de que o sistema esteja normalizado até a noite de sexta-feira (4).
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Veja onde pode faltar água
Entre as áreas que podem registrar alterações no fornecimento estão Santa Cecília, Dois Córregos, Unileste, Santa Rita, Colibris, Santa Inês, Santa Sílvia, Glebas Natalinas, Tupi-Bartira, Vila Independência, Eldorado, Cecap, Campos do Conde, Unimep e Taquaral, além de localidades próximas.
O Semae recomenda que os moradores que contam com reservatórios residenciais reduzam o consumo enquanto o abastecimento não estiver totalmente recuperado. A medida pode ajudar a preservar a água disponível nas caixas durante o período de instabilidade.
Informações atualizadas sobre a situação da rede podem ser consultadas na página de acompanhamento do abastecimento mantida pelo Semae. A autarquia também disponibiliza atendimento 24 horas pelo WhatsApp, no (19) 3403-9608, pela Central de Atendimento, no 0800 772 9611, e pelo Disque 115.