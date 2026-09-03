Moradores de bairros das regiões Leste e Sudeste de Piracicaba podem enfrentar falta ou oscilação no abastecimento de água após uma tubulação de grande porte do Semae ser danificada durante a substituição de um poste pela CPFL Paulista. O rompimento aconteceu na tarde desta quinta-feira (3), no cruzamento da avenida Carlos Martins Sodero com a rua Dr. Faria de Lemos Pinheiro, na Vila Independência.

O Semae informou que iniciou os trabalhos para recuperar a rede depois que a área foi liberada pela concessionária de energia. A proximidade entre a tubulação danificada e a estrutura que estava sendo substituída exigiu que o serviço de reparo aguardasse condições adequadas para a atuação das equipes.

A previsão da autarquia é concluir o conserto até as 22h desta quinta. Mesmo depois disso, a água não deve retornar imediatamente a todos os imóveis: a retomada ocorrerá aos poucos, com expectativa de que o sistema esteja normalizado até a noite de sexta-feira (4).