O tiroteio acontece na Rua Vicente de Felice. Viaturas do Baep, Força Tática, SAMU, Corpo de Bombeiros e a Perícia Técnica foram até o local, que ficou totalmente isolado

Dois suspeitos morreram no final da tarde desta quarta-feira (02), após entrarem em confronto armado contra os policiais do 10º BAEP, no Jardim Ouro Verde, região sul de Limeira, na região de Piracicaba.

De acordo com as informações, o BAEP fazia patrulhamento tático quando recebeu a denúncia: ocupantes em atitude suspeita num Jeep. Os policiais deram sinal de parada. Os bandidos desobedeceram na hora e pisaram fundo. Começou um acompanhamento tático em alta velocidade pelas ruas do bairro!

O Jeep foi encurralado na Rua Vicente de Felice. E aí os bandidos fizeram a pior escolha ao serem cercados, Eles desembarcaram empunhando armas de fogo e atiraram na direção dos policiais militares.

O BAEP não aliviou. Revidou à agressão para conter o ataque. Foi um tiroteio intenso, seco, que fez moradores se jogarem no chão. No fim, dois suspeitos morreram no local e as armas foram apreendidas. Os corpos foram levados para o IML de Limeira.