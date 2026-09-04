Piracicaba terá uma programação especial para o feriado de 7 de Setembro com o tradicional Desfile Cívico-Militar na região central. O evento começa às 8h15 e deve reunir aproximadamente 4.500 participantes, representantes de cerca de 96 entidades do município.
A programação deste ano terá o futebol como um dos destaques. Com o tema relacionado à Independência, à Copa do Mundo e ao XV de Piracicaba, a proposta é unir a celebração da data nacional à paixão pelo esporte e à identidade do clube com a cidade.
O desfile terá participação do Exército Brasileiro de Campinas, Tiro de Guerra de Piracicaba, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil, além de escolas das redes municipal e estadual e outras instituições e entidades. A concentração será realizada entre a rua José Ferraz de Carvalho e a rua Riachuelo, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano.
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Trânsito terá mudanças no Centro
O percurso terá início na rua Floriano Peixoto e terminará na praça José Bonifácio, onde está prevista a dispersão dos participantes. Durante a realização do evento, haverá bloqueios temporários em diferentes vias da região central, com o objetivo de garantir a segurança de participantes e do público.
As interdições envolvem as ruas José Ferraz de Carvalho, Gomes Carneiro, Floriano Peixoto, Riachuelo, Ipiranga, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Rangel Pestana, XV de Novembro, Moraes Barros, São José e Prudente de Moraes, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano. A orientação é para que motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.
Para quem pretende acompanhar o desfile, o transporte coletivo municipal será gratuito das 6h às 14h. O embarque exigirá a apresentação do cartão Pira Mobilidade, sem desconto dos créditos disponíveis. A estrutura preparada para o evento também terá banheiros no Posto de Saúde Central e no Mercado Municipal, equipes do Setor de Saúde do Escolar em pontos estratégicos e apoio do SAMU. A segurança contará ainda com policiamento a pé e motorizado e 17 brigadistas.