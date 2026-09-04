O percurso terá início na rua Floriano Peixoto e terminará na praça José Bonifácio, onde está prevista a dispersão dos participantes. Durante a realização do evento, haverá bloqueios temporários em diferentes vias da região central, com o objetivo de garantir a segurança de participantes e do público.

As interdições envolvem as ruas José Ferraz de Carvalho, Gomes Carneiro, Floriano Peixoto, Riachuelo, Ipiranga, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Rangel Pestana, XV de Novembro, Moraes Barros, São José e Prudente de Moraes, no trecho entre as ruas Governador Pedro de Toledo e Alferes José Caetano. A orientação é para que motoristas antecipem os deslocamentos, respeitem a sinalização e sigam as instruções dos agentes de trânsito.

Para quem pretende acompanhar o desfile, o transporte coletivo municipal será gratuito das 6h às 14h. O embarque exigirá a apresentação do cartão Pira Mobilidade, sem desconto dos créditos disponíveis. A estrutura preparada para o evento também terá banheiros no Posto de Saúde Central e no Mercado Municipal, equipes do Setor de Saúde do Escolar em pontos estratégicos e apoio do SAMU. A segurança contará ainda com policiamento a pé e motorizado e 17 brigadistas.