O feriado da Independência do Brasil altera a rotina de Piracicaba nesta segunda-feira (7). Para quem pretende fazer compras, utilizar serviços ou aproveitar os espaços de lazer, o Jornal de Piracicaba reuniu os horários de funcionamento da cidade.

As lojas dos corredores comerciais dos bairros e do Centro funcionarão das 9h às 16h. Para abrir no feriado, os estabelecimentos devem seguir as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e obter a autorização exigida.

No Shopping Piracicaba, lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. A praça de alimentação e as áreas de lazer ficarão abertas das 11h às 22h. Os supermercados seguirão escala própria.

Transporte será gratuito