O feriado da Independência do Brasil altera a rotina de Piracicaba nesta segunda-feira (7). Para quem pretende fazer compras, utilizar serviços ou aproveitar os espaços de lazer, o Jornal de Piracicaba reuniu os horários de funcionamento da cidade.
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Comércio
As lojas dos corredores comerciais dos bairros e do Centro funcionarão das 9h às 16h. Para abrir no feriado, os estabelecimentos devem seguir as regras previstas na Convenção Coletiva de Trabalho e obter a autorização exigida.
No Shopping Piracicaba, lojas e quiosques funcionarão das 14h às 20h. A praça de alimentação e as áreas de lazer ficarão abertas das 11h às 22h. Os supermercados seguirão escala própria.
Transporte será gratuito
As linhas do transporte público coletivo funcionarão com horários de domingos e feriados na segunda-feira (7). Haverá exceções: a linha 507 – Pq. Automotivo via Hyundai funcionará com horários de dias úteis. Já as linhas 124 – Jd. Gilda/TCI, 126 – Bosques do Lenheiro, 210 – Unileste, 240 – Cecap/Centro, 322 – Novo Horizonte, 325 – Santa Fé, 416 – Uninoroeste/TVS, 444 – Sônia/Centro e 505 – Uninorte terão horários de sábado.
O transporte coletivo será gratuito das 6h às 14h, mediante apresentação do cartão Pira Mobilidade no momento do embarque. A Loja Pira Mobilidade estará fechada.
Saúde
Os serviços de emergência funcionarão normalmente durante o feriado. As UPAs e o COT (Central de Ortopedia e Traumatologia) funcionarão 24 horas. O SAMU também manterá atendimento normal pelo telefone 192.
Já as UBSs e USFs estarão fechadas no dia 7.
Serviços públicos
Não haverá expediente na Prefeitura de Piracicaba, Câmara Municipal, Ipasp, Poupatempo Municipal e Poupatempo Estadual. A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente, conforme o cronograma de cada bairro.
Mercado e comércio municipal
O Mercado Municipal funcionará das 6h às 12h. Os varejões municipais não terão expediente, já que não funcionam às segundas-feiras.
Parques e lazer
Quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre terá algumas opções abertas.
- Parque da Rua do Porto: 6h às 21h30
- Parque do Piracicamirim: 6h às 21h
- Parque do Monte Líbano: 6h às 21h
- Parque do Engenho Central: 6h às 22h
- Estação da Paulista: 5h às 22h
O Zoológico e o Paraíso das Crianças estarão fechados. Na região da Rua do Porto, o Pedalinho, o Trenzinho e o passeio de barco funcionarão das 10h às 18h, 10h às 18h e 9h às 18h, respectivamente.
A Feira de Artesanato da Rua do Porto e a Casa do Artesão do Engenho Central funcionarão das 10h às 17h. O Complexo Gastronômico da Rua do Porto terá funcionamento das 10h30 às 18h. O Elevador Turístico Alto do Mirante estará fechado entre os dias 5 e 7 de setembro para manutenção.
Cultura
Alguns equipamentos culturais estarão abertos durante o feriado. A Pinacoteca Municipal Miguel Dutra funcionará das 9h às 17h e o Museu Prudente de Moraes, das 10h às 14h. O Teatro Municipal Erotides de Campos estará aberto das 14h às 20h, com programação do Festival de Circo.
Estarão fechados a Secretaria de Cultura, os Centros Culturais Nhô Serra, Hugo Pedro Carradore, Antonio Pacheco, Maria Dirce e Isaíra Aparecida Barbosa – "Zazá", o SIHP, a Casa do Povoador, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto, a Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto e o Museu da Imagem e do Som de Piracicaba (MISP). O Museu da Água e o Aquário também estarão fechados.
Assistência Social
Os Cras Jardim São Paulo, Piracicamirim, Mário Dedini, São José, Vila Sônia e Novo Horizonte não terão atendimento. Também estarão fechados os Creas, o Centro Pop e o Cadastro Único.
O Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) funcionará das 9h às 18h.
Bancos
As agências bancárias estarão fechadas durante o feriado.
Serviços de emergência
Durante o feriado, os serviços de emergência permanecerão disponíveis:
- SAMU: 192
- Defesa Civil: 199
- Polícia Militar: 190
- Polícia Civil: 197
- Guarda Civil: 153
- Corpo de Bombeiros: 193
- Polícia Rodoviária: (19) 3424-2872
- CPFL: 0800-0101010
A programação e os horários estão sujeitos a alterações.