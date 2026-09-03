A manhã começou com sirenes e uma operação de grande porte em Piracicaba. O ex-diretor-geral executivo da Administração Tributária de São Paulo, André Weiss, foi preso nesta quinta-feira (3) durante uma ofensiva do Ministério Público contra um suposto esquema de corrupção envolvendo créditos de ICMS.

A prisão aconteceu no Condomínio Residencial Reserva do Engenho. Equipes do GAECO, com apoio do 10º BAEP, chegaram ao endereço para cumprir uma ordem de prisão e mandados de busca e apreensão.

A investigação mira suspeitas de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro em operações relacionadas à liberação e ao ressarcimento de créditos tributários.