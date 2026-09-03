03 de setembro de 2026
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PRISÃO EM CONDOMÍNIO

Ex chefe da fazenda é preso em operação policial em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil
A prisão aconteceu no Condominio Portal do Engenho.
A prisão aconteceu no Condominio Portal do Engenho.

  A manhã começou com sirenes e uma operação de grande porte em Piracicaba. O ex-diretor-geral executivo da Administração Tributária de São Paulo, André Weiss, foi preso nesta quinta-feira (3) durante uma ofensiva do Ministério Público contra um suposto esquema de corrupção envolvendo créditos de ICMS.

A prisão aconteceu no Condomínio Residencial Reserva do Engenho. Equipes do GAECO, com apoio do 10º BAEP, chegaram ao endereço para cumprir uma ordem de prisão e mandados de busca e apreensão.

A investigação mira suspeitas de organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro em operações relacionadas à liberação e ao ressarcimento de créditos tributários.

Dentro do imóvel, os agentes recolheram celulares, computadores, pen drives, documentos e um iPad. Também foram encontrados 1.400 euros e US$ 862 em dinheiro.

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