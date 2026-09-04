A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) realizou, na manhã desta sexta-feira (4), a abertura da Semana da Pátria, na sede da entidade. A programação reuniu mais de 200 pessoas e teve como objetivo reforçar valores cívicos e destacar a importância histórica do Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro.
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Aberto ao público, o evento contou com a participação de estudantes da Escola Estadual Morais Barros, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de entidades e associações, além de membros da comunidade.
Um dos momentos de destaque da cerimônia foi a entronização das bandeiras, que marcou oficialmente o início das celebrações da Semana da Pátria em Piracicaba e reforçou o respeito aos símbolos nacionais.
Durante a programação, os estudantes também puderam conhecer de perto viaturas e equipes de diferentes forças de segurança que atuam no município. Participaram da atividade integrantes do 10º Baep, 10º BPM/I, Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana de Piracicaba e Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Semuttran).
Para o presidente da Acipi, Mauricio Benato, a presença dos estudantes representa um dos principais momentos da solenidade. Segundo ele, a participação dos jovens contribui para a preservação de valores e tradições nacionais. “A participação dos estudantes confirma a importância de transmitir às novas gerações os valores, a tradição e o respeito ao nosso país”, destacou.
A cerimônia também contou com a presença do prefeito de Piracicaba, Hélio Zanatta, e da primeira-dama, Valkiria Callovi. Entre os participantes estiveram ainda Daniel Sonoda, CEO do Pecege; Kleber Antonio Torquato Altale, da Polícia Civil (Deinter 9); Odair Melo, secretário de Segurança Pública, Trânsito e Transportes; Thaís Fornícola Neves, secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio; Antonio José Furlan, delegado da Receita Federal; Carlos Alberto Joussef, diretor-presidente da Unimed Piracicaba; além de diretores e colaboradores da Acipi.
A abertura dá início à programação da Semana da Pátria no município, que antecede as comemorações do Dia da Independência do Brasil, celebrado na próxima segunda-feira (7).