A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) realizou, na manhã desta sexta-feira (4), a abertura da Semana da Pátria, na sede da entidade. A programação reuniu mais de 200 pessoas e teve como objetivo reforçar valores cívicos e destacar a importância histórica do Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro.

Aberto ao público, o evento contou com a participação de estudantes da Escola Estadual Morais Barros, autoridades dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes de entidades e associações, além de membros da comunidade.

Um dos momentos de destaque da cerimônia foi a entronização das bandeiras, que marcou oficialmente o início das celebrações da Semana da Pátria em Piracicaba e reforçou o respeito aos símbolos nacionais.