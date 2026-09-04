O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba realiza neste sábado (5) um plantão de adoção de cães. A ação será realizada na unidade localizada na Rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, durante o feriado prolongado. A iniciativa busca aproximar os animais acolhidos de pessoas interessadas em oferecer um novo lar e uma família.

O Canil e Gatil Municipal recebe animais resgatados das ruas e vítimas de abandono ou maus-tratos. Enquanto aguardam uma nova família, os animais recebem cuidados e passam por ações de bem-estar e socialização.

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