04 de setembro de 2026
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BEM-ESTAR ANIMAL

Plantão de adoção acontece neste sábado (5) em Piracicaba

Por Bia Xavier - Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Instagram @amigosdbea
Beethoven é um dos cães disponíveis para adoção.
Beethoven é um dos cães disponíveis para adoção.

O Núcleo de Bem-Estar Animal de Piracicaba realiza neste sábado (5) um plantão de adoção de cães. A ação será realizada na unidade localizada na Rua dos Mandis, s/n, no bairro Jupiá, durante o feriado prolongado. A iniciativa busca aproximar os animais acolhidos de pessoas interessadas em oferecer um novo lar e uma família.

O Canil e Gatil Municipal recebe animais resgatados das ruas e vítimas de abandono ou maus-tratos. Enquanto aguardam uma nova família, os animais recebem cuidados e passam por ações de bem-estar e socialização.

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Para adotar, o interessado deve conhecer os animais disponíveis e seguir as orientações da equipe do Núcleo de Bem-Estar Animal. A Prefeitura informa que o processo de adoção inclui apresentação de documento oficial com foto e comprovante de endereço, além do preenchimento de formulário e entrevista.

Mais informações sobre o plantão, os animais disponíveis e os procedimentos para adoção podem ser obtidas diretamente com o Núcleo de Bem-Estar Animal, pelo Instagram da unidade.

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