Os dois policiais militares acusados de matar por engano o guarda municipal Antônio Márcio Costa Oliveira, de 45 anos, foram condenados nesta quarta-feira (2) no Fórum de Piracicaba. Mas não vão para a cadeia. O Conselho de Sentença condenou os PMs por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

As penas foram: PM Luiz Henrique Souza (1 ano, 11 meses e 10 dias) e PM João Polizel (1 ano e 8 meses). Ambas em regime inicial aberto.

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