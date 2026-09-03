Os dois policiais militares acusados de matar por engano o guarda municipal Antônio Márcio Costa Oliveira, de 45 anos, foram condenados nesta quarta-feira (2) no Fórum de Piracicaba. Mas não vão para a cadeia. O Conselho de Sentença condenou os PMs por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.
As penas foram: PM Luiz Henrique Souza (1 ano, 11 meses e 10 dias) e PM João Polizel (1 ano e 8 meses). Ambas em regime inicial aberto.
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Como a pena foi menor que 2 anos, o juiz converteu a prisão em pena restritiva de direitos. Na prática, os dois vão cumprir em liberdade pagando 5 salários mínimos cada, e com limitação de final de semana.
O julgamento começou às 9h da manhã e só terminou às 22h47 da noite. Os réus poderão recorrer em liberdade.
Relembra o caso
O crime aconteceu em 22 de janeiro de 2025, no Bairro Alto, em Piracicaba.
A PM fazia buscas por dois suspeitos que tentaram furtar uma casa perto do Teatro Municipal Dr. Losso Netto e se esconderam dentro de uma clínica oftalmológica.
O guarda Antônio Márcio, que trabalhava em Iracemápolis e fazia bico de segurança na clínica há 15 anos, estava de folga. Ele foi avisado por uma funcionária que havia um invasor e subiu no telhado para verificar.
Imagens de segurança mostram o momento em que o GCM, de costas, foi alvejado pelos PMs que o confundiram com o ladrão. Ele caiu do telhado e morreu na hora.
O guarda era casado e muito querido. A família ouviu a sentença em silêncio no Fórum e saiu sem falar com a imprensa.