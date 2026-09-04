Quem procura eletrônicos, veículos e outros produtos por valores abaixo dos praticados normalmente no mercado terá uma nova oportunidade em setembro. A Receita Federal realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com lotes que incluem iPhones, PlayStation 5, MacBook, drones e carros.

O pregão será realizado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal e poderá receber propostas tanto de pessoas físicas quanto de empresas, conforme as regras estabelecidas no edital.

A fase de apresentação das propostas começa às 8h de 8 de setembro e termina às 21h de 14 de setembro. A disputa pelos lotes acontece no dia 15 de setembro, a partir das 10h, no horário de Brasília.