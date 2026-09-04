04 de setembro de 2026
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Receita leiloa iPhone, PS5 e carros com lances de R$ 554

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Receita Federal
Quem procura eletrônicos, veículos e outros produtos por valores abaixo dos praticados normalmente no mercado terá uma nova oportunidade em setembro.
Quem procura eletrônicos, veículos e outros produtos por valores abaixo dos praticados normalmente no mercado terá uma nova oportunidade em setembro.

Quem procura eletrônicos, veículos e outros produtos por valores abaixo dos praticados normalmente no mercado terá uma nova oportunidade em setembro. A Receita Federal realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com lotes que incluem iPhones, PlayStation 5, MacBook, drones e carros.

O pregão será realizado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal e poderá receber propostas tanto de pessoas físicas quanto de empresas, conforme as regras estabelecidas no edital.

A fase de apresentação das propostas começa às 8h de 8 de setembro e termina às 21h de 14 de setembro. A disputa pelos lotes acontece no dia 15 de setembro, a partir das 10h, no horário de Brasília.

A Receita informa que seus leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas são realizados por meio do Sistema de Leilão Eletrônico.

iPhone e PlayStation aparecem entre os destaques

Entre os lotes, alguns produtos chamam atenção pelos valores mínimos estabelecidos para a disputa. O destaque fica para eletrônicos de marcas conhecidas, incluindo celulares, computador portátil e videogame.

Confira alguns dos produtos:

  • PlayStation 5 de 1 TB: lance inicial de R$ 554;
  • iPhone 17 Pro de 256 GB: a partir de R$ 1.604;
  • iPhone 17 Pro Max de 256 GB: a partir de R$ 1.937;
  • MacBook Air de 13 polegadas e 256 GB: a partir de R$ 1.099;
  • DJI Neo Fly More Combo: a partir de R$ 1.902;
  • Nissan Kicks SV CVT 2017: a partir de R$ 2.880;
  • Honda Civic LXS automático 2014/2015: a partir de R$ 3.250;
  • Toyota Corolla SEG 1.8 2003: a partir de R$ 5.760;
  • Chevrolet Onix Plus 1.0T 2024: a partir de R$ 12.960;
  • Citroën C3 Live 1.0 2024: a partir de R$ 13.200.

Os valores indicados correspondem aos lances mínimos. Isso significa que os produtos não necessariamente serão vendidos pelos preços divulgados, já que os participantes podem apresentar ofertas maiores durante a disputa.

Além dos eletrônicos e automóveis, o pregão reúne produtos de diferentes categorias, como perfumes, cosméticos, relógios inteligentes, bolsas, calçados, instrumentos musicais e artigos esportivos.

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Como entrar no leilão da Receita Federal

O processo é realizado de forma online pelo Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado por meio do e-CAC. A própria Receita orienta os interessados a consultar os editais e utilizar o sistema oficial para participação.

Para apresentar uma proposta, o interessado deverá:

  • Entrar no Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC;
  • Localizar o edital 0800100/000010/2026;
  • Escolher o lote desejado;
  • Selecionar a opção “Incluir proposta”;
  • Ler e aceitar os termos e condições;
  • Informar um valor acima do mínimo estabelecido;
  • Salvar e enviar a proposta dentro do prazo.

É importante observar todas as regras previstas no edital antes de apresentar qualquer oferta.

Quem pode dar lance?

O leilão permite a participação de pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam cumpridos os requisitos determinados pela Receita Federal.

Para pessoas físicas, é necessário:

  • ter 18 anos ou mais ou ser emancipado;
  • possuir CPF regular;
  • contar com selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.

Já as empresas precisam estar com o CNPJ regularizado. O representante legal ou procurador responsável pela participação também deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo.

Cuidado: lance mínimo não significa preço final

Apesar de os valores chamarem atenção, o interessado precisa considerar que o preço anunciado para cada lote é apenas o valor inicial da disputa.

Um PS5 anunciado por R$ 554, por exemplo, pode receber diversos lances e terminar arrematado por um valor muito maior.

Por isso, antes de participar, é necessário verificar as condições do lote, as regras de pagamento, retirada e demais exigências previstas no edital.

A Receita Federal mantém uma página oficial para consulta dos leilões e orienta os interessados a utilizarem o sistema oficial para acompanhar os editais e participar das disputas.

Datas do leilão

  • Início das propostas: 8 de setembro, às 8h
  • Fim das propostas: 14 de setembro, às 21h
  • Sessão de lances: 15 de setembro, às 10h
  • Edital: 0800100/000010/2026
  • Participantes: pessoas físicas e jurídicas

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