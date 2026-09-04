Quem procura eletrônicos, veículos e outros produtos por valores abaixo dos praticados normalmente no mercado terá uma nova oportunidade em setembro. A Receita Federal realizará um leilão eletrônico de mercadorias apreendidas ou abandonadas, com lotes que incluem iPhones, PlayStation 5, MacBook, drones e carros.
O pregão será realizado pela Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 8ª Região Fiscal e poderá receber propostas tanto de pessoas físicas quanto de empresas, conforme as regras estabelecidas no edital.
A fase de apresentação das propostas começa às 8h de 8 de setembro e termina às 21h de 14 de setembro. A disputa pelos lotes acontece no dia 15 de setembro, a partir das 10h, no horário de Brasília.
A Receita informa que seus leilões de mercadorias apreendidas ou abandonadas são realizados por meio do Sistema de Leilão Eletrônico.
iPhone e PlayStation aparecem entre os destaques
Entre os lotes, alguns produtos chamam atenção pelos valores mínimos estabelecidos para a disputa. O destaque fica para eletrônicos de marcas conhecidas, incluindo celulares, computador portátil e videogame.
Confira alguns dos produtos:
- PlayStation 5 de 1 TB: lance inicial de R$ 554;
- iPhone 17 Pro de 256 GB: a partir de R$ 1.604;
- iPhone 17 Pro Max de 256 GB: a partir de R$ 1.937;
- MacBook Air de 13 polegadas e 256 GB: a partir de R$ 1.099;
- DJI Neo Fly More Combo: a partir de R$ 1.902;
- Nissan Kicks SV CVT 2017: a partir de R$ 2.880;
- Honda Civic LXS automático 2014/2015: a partir de R$ 3.250;
- Toyota Corolla SEG 1.8 2003: a partir de R$ 5.760;
- Chevrolet Onix Plus 1.0T 2024: a partir de R$ 12.960;
- Citroën C3 Live 1.0 2024: a partir de R$ 13.200.
Os valores indicados correspondem aos lances mínimos. Isso significa que os produtos não necessariamente serão vendidos pelos preços divulgados, já que os participantes podem apresentar ofertas maiores durante a disputa.
Além dos eletrônicos e automóveis, o pregão reúne produtos de diferentes categorias, como perfumes, cosméticos, relógios inteligentes, bolsas, calçados, instrumentos musicais e artigos esportivos.
VEJA MAIS:
- Preso, Cássio Fala Pira tenta recuperar salário de R$ 18,5 mil
- Motociclista bate em caminhão na SP 304 em Piracicaba
- Homem armado invade padaria e ameaça atendente em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Como entrar no leilão da Receita Federal
O processo é realizado de forma online pelo Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal, acessado por meio do e-CAC. A própria Receita orienta os interessados a consultar os editais e utilizar o sistema oficial para participação.
Para apresentar uma proposta, o interessado deverá:
- Entrar no Sistema de Leilão Eletrônico pelo e-CAC;
- Localizar o edital 0800100/000010/2026;
- Escolher o lote desejado;
- Selecionar a opção “Incluir proposta”;
- Ler e aceitar os termos e condições;
- Informar um valor acima do mínimo estabelecido;
- Salvar e enviar a proposta dentro do prazo.
É importante observar todas as regras previstas no edital antes de apresentar qualquer oferta.
Quem pode dar lance?
O leilão permite a participação de pessoas físicas e jurídicas, desde que sejam cumpridos os requisitos determinados pela Receita Federal.
Para pessoas físicas, é necessário:
- ter 18 anos ou mais ou ser emancipado;
- possuir CPF regular;
- contar com selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo federal.
Já as empresas precisam estar com o CNPJ regularizado. O representante legal ou procurador responsável pela participação também deve possuir selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do governo.
Cuidado: lance mínimo não significa preço final
Apesar de os valores chamarem atenção, o interessado precisa considerar que o preço anunciado para cada lote é apenas o valor inicial da disputa.
Um PS5 anunciado por R$ 554, por exemplo, pode receber diversos lances e terminar arrematado por um valor muito maior.
Por isso, antes de participar, é necessário verificar as condições do lote, as regras de pagamento, retirada e demais exigências previstas no edital.
A Receita Federal mantém uma página oficial para consulta dos leilões e orienta os interessados a utilizarem o sistema oficial para acompanhar os editais e participar das disputas.
Datas do leilão
- Início das propostas: 8 de setembro, às 8h
- Fim das propostas: 14 de setembro, às 21h
- Sessão de lances: 15 de setembro, às 10h
- Edital: 0800100/000010/2026
- Participantes: pessoas físicas e jurídicas