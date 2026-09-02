Com 442.635 habitantes, Piracicaba está atualmente em 13 º lugar entre as cidades mais populosas do Estado de São Paulo. O ranking foi divulgado nesta semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e tem como data de referência o dia 1º de julho de 2026.

São Paulo (11.911.337), Guarulhos (1.351.284), Campinas (1.189.761) e São Bernardo do Campo (842.558) são as cidades com maior número de habitantes no Estado. Depois vêm Santo André (784.290), Sorocaba (766.390), Osasco (761.441), Ribeirão Preto (734.538), São José dos Campos (729.153) e São José do Rio Preto (506.466), fechando o top-10.

De acordo com o IBGE, o estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

O país chegou a uma população estimada em 214.211.951 de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População, divulgadas pelo IBGE. Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra a maior proporção: 21,6% da população, com 46.179.008 de habitantes.