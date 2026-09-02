Com 442.635 habitantes, Piracicaba está atualmente em 13 º lugar entre as cidades mais populosas do Estado de São Paulo. O ranking foi divulgado nesta semana pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e tem como data de referência o dia 1º de julho de 2026.
São Paulo (11.911.337), Guarulhos (1.351.284), Campinas (1.189.761) e São Bernardo do Campo (842.558) são as cidades com maior número de habitantes no Estado. Depois vêm Santo André (784.290), Sorocaba (766.390), Osasco (761.441), Ribeirão Preto (734.538), São José dos Campos (729.153) e São José do Rio Preto (506.466), fechando o top-10.
De acordo com o IBGE, o estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
O país chegou a uma população estimada em 214.211.951 de habitantes em 2026, segundo as Estimativas da População, divulgadas pelo IBGE. Entre as Unidades da Federação (UF), São Paulo concentra a maior proporção: 21,6% da população, com 46.179.008 de habitantes.
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O Sudeste se mantém como região mais populosa do país, com 89.015.421 de pessoas, representando 41,6% da população total. O estado de São Paulo tem 52% da população da região.
As 27 capitais da Federação concentram uma população de 49,4 milhões de habitantes, o equivalente a 23,1% da população total. São Paulo (SP) é tanto a capital quanto o município mais populoso do país, com 11.911.337 pessoas, representando 5,6% do total da população do país.
A população do país cresce em um ritmo cada vez menor, segundo o estudo do IBGE, que revelou um aumento populacional de 0,37% de 2025 a 2026, o que representa queda do crescimento quando comparado ao período 2024-2025, de 0,39%. O estado de São Paulo tem a 6ª menor taxa de crescimento entre as unidades da Federação: 0,21%. A região Sudeste registrou a mesma taxa.
CAPITAIS
O país tem 15 municípios com mais de um milhão de habitantes. Juntos, concentram 20% da população brasileira, somando 49.886.420 de pessoas. Além de São Paulo, dois municípios do Estado fazem parte da lista e não são capitais: Guarulhos e Campinas, com 1.351.284 e 1.189.761 de habitantes, respectivamente.
Municípios com mais de 1 milhão de habitantes: 1º- São Paulo (SP): 11.911.337; 2º- Rio de Janeiro (RJ): 6.731.133; 3º- Brasília (DF): 3.009.996; 4º- Fortaleza (CE): 2.582.360; 5º- Salvador (BA): 2.559.945; 6º- Belo Horizonte (MG): 2.415.451; 7º- Manaus (AM): 2.327.101; 8º- Curitiba (PR): 1.832.183; 9º- Recife (PE): 1.588.983; 10º- Goiânia (GO): 1.511.709; 11º- Belém (PA): 1.396.157; 12º- Porto Alegre (RS): 1.388.791; 13º- Guarulhos (SP): 1.351.284; 14º- Campinas (SP): 1.189.761 e 15º- São Luís (MA): 1.090.229.