SRA. ANA JANUARIO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era filha do Sr. Agostinho Januario do Nascimento e da Sra. Antonia Rosa do Nascimento, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/09/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
JOVEM: ANA VITÓRIA FERNANDES DO CARMO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 21 anos, filha do Sr. Adair Fernandes do Carmo, falecido e da Sra. Anair Barros do Carmo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
BIBLIOTECÁRIA: SRA. ANTONIA LUCIA BROCATTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Pedro Brocatti e da Sra. Amelia Bruzantin Brocatti. Deixa primos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
EMPRESÁRIA: SRA. DALVA MADALENA COLLETI FUZATTO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 81 anos, filha dos finados Sr. João Colletti e da Sra. Durvalina Grisotto Colletti, era viúva do Sr. Antonio Geraldo Fuzatto; deixa os filhos: Cesar Fernando Fuzatto, casado com a Sra. Rosana Cristina Palauro Fuzatto; Sandro Ricardo Fuzatto, casado com a Sra. Lilian Raquel Medina Fuzatto e Celso Antonio Fuzatto, falecido, deixando viúva a Sra. Magda de Peder Sanches Fuzatto. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala "B - Camélia" do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
PROFESSORA: SRA. FLORIPES CONDE Faleceu ontem, nesta cidade, contava 98 anos, filha dos finados Sr. Antonio Conde e da Sra. Emilia Tersarioli. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório do Cemitério Morumby, na cidade de São Paulo/SP, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. MARIA APARECIDA ROCHA BARRIQUELO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 81 anos de idade e era viúva do Sr. Mario Barriquelo. Era filha do Sr. Francisco da Rocha Lima e da Sra. Antonia Longo, falecidos. Deixa os filhos: Ana Lucia Rocha Barriquelo casada com Alceu Checoli Filho e Valdemir Barriquelo casado com Clisy Calagian Delgado Barriquelo. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/09/2026 as 14:00hs saindo a urna mortuária do Velório Parque da Ressurreição – sala Standard, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
SRA. MARIA AUGUSTA PACHECO MILLAS Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 93 anos, filha dos finados Sr. José Pacheco e da Sra. Ana Martir Damaceno, era viúva do Sr. Olegario Millas; deixa os filhos: Adail Millas, casado com a Sra. Carla de Freitas Millas; José Millas, casado com a Sra. Maria; João Roberto Millas; Rubens Donizete Millas, casado com a Sra. Inez; Pedro Luis Millas, casado com a Sra. Nilza; Maria Inez Millas, casada com o Sr. Fernando; Sonia Millas, casada com o Sr. Valdemar; Ana Maria Millas; Onivaldo Soares e Ademir Millas, falecido, deixando viúva a Sra. Vera. Deixa netos, bisnetos, tataranetos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 da sala "03" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SRA. RISONETE FERNANDES DA COSTA Faleceu anteontem, na cidade de São Paulo/SP, contava 54 anos, filha dos finados Sr. Rafael Moreira da Costa e da Sra. Paula Francinete Fernandes da Costa; deixa a filha: Sarah Fernandes da Costa, casada com o Sr. Wilson. Deixa neto, demais familiares e amigos. Seu sepultamento será realizado hoje, saindo o féretro às 15h00 da sala "01" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.
SR. VANDERCI ANTONIO CAMPEÃO Faleceu ontem, nesta cidade, contava 58 anos, filho do Sr. Antonio Campeão, falecido e da Sra. Rosalina Ferraz Campeão; deixa os filhos: Jean Antonio Campeão; Janiéllen Renata Campeão de Moraes, casada com o Sr. Rafael Roberto de Moraes Filho; Vanderci Antonio Campeão Junior; Julli Anne Campeão e Jacqueline Campeão. Deixa netos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h00 do Velório da Saudade, sala "04", para o Cemitério Municipal da Vila Rezende. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.