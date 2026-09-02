SRA. ANA JANUARIO Faleceu dia 01/09/2026 na cidade de Piracicaba, aos 96 anos de idade e era filha do Sr. Agostinho Januario do Nascimento e da Sra. Antonia Rosa do Nascimento, falecidos. Deixa sobrinhos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 02/09/2026 as 10:30hs saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos, neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

JOVEM: ANA VITÓRIA FERNANDES DO CARMO Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 21 anos, filha do Sr. Adair Fernandes do Carmo, falecido e da Sra. Anair Barros do Carmo. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 da sala "02" do Velório do Cemitério Municipal da Vila Rezende, para a referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.

BIBLIOTECÁRIA: SRA. ANTONIA LUCIA BROCATTI Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 85 anos, filha dos finados Sr. Pedro Brocatti e da Sra. Amelia Bruzantin Brocatti. Deixa primos, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 17h00 do Velório da Saudade, sala "03", para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas Funerais.