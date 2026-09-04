Alex esteve teve participação na articulação de recursos e demandas dos municípios. Esse trabalho inclui investimentos destinados a Piracicaba e a outras cidades paulistas, além do acompanhamento de projetos e reivindicações apresentados por administrações municipais e lideranças locais.

A agenda do deputado estadual Alex Madureira (PL) tem sido marcada por encontros, reuniões e atividades em Piracicaba e em diferentes cidades do Estado de São Paulo. Ao longo dos mandatos, o parlamentar mantém uma rotina de contato com os municípios, acompanhando demandas locais e articulando investimentos junto ao Governo do Estado.

Neste sábado (5), Alex participa de uma caminhada na região central de Piracicaba. A atividade começa às 9h, com concentração na Rua Governador Pedro de Toledo, esquina com a Rua Ipiranga, e segue até a Rua Voluntários.

A caminhada faz parte das atividades que Alex mantém em Piracicaba, reforçando o contato direto com moradores e lideranças. A proposta é percorrer as ruas da região central e conversar com a população, em mais uma oportunidade de acompanhar de perto questões que fazem parte do cotidiano da cidade.

A atuação em Piracicaba acontece paralelamente ao trabalho desenvolvido pelo deputado em outras cidades paulistas. Atualmente, a campanha está presente em mais de 80 municípios do Estado, ampliando e consolidando contatos, levando para diferentes cidades a experiência acumulada ao longo dos mandatos.