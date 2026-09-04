Para os trabalhadores com carteira assinada, o quinto dia útil de setembro de 2026 cai neste sábado (5). A data corresponde ao prazo máximo previsto pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) para o pagamento do salário referente ao mês de agosto.

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De acordo com o artigo 459 da CLT, o salário mensal deve ser pago, no máximo, até o quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Para essa contagem, os sábados são considerados dias úteis, enquanto domingos e feriados ficam de fora.