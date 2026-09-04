A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (3) a Medida Provisória 1.357/26, que permite ao governo reduzir a zero o Imposto de Importação sobre compras internacionais de até US$ 50. O texto, que trata da cobrança conhecida como “taxa das blusinhas”, segue agora para análise do Senado.

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Pela proposta aprovada, o Ministério da Fazenda poderá definir uma alíquota menor, inclusive de 0%, para remessas internacionais de até US$ 50. Já nas compras acima desse valor, até o limite de US$ 3 mil, a taxa poderá ser reduzida dos atuais 60% para até 30%.