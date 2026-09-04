A crise interna no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (3), após o ministro Alexandre de Moraes pedir a abertura de uma investigação contra o colega André Mendonça. O pedido ocorreu depois de Mendonça divulgar um relatório da Polícia Federal relacionado ao caso Banco Master, que cita conversas atribuídas a Moraes e ao banqueiro Daniel Vorcaro.

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Moraes acusa Mendonça de possíveis abusos de autoridade, crime de responsabilidade e improbidade administrativa na condução das operações Sem Desconto e Compliance Zero. Segundo o ministro, relatórios de inteligência da Polícia Federal teriam apontado irregularidades na atuação do colega como relator das investigações.