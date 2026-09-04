O atendimento às ocorrências de urgência e emergência em Piracicaba passou a contar com uma nova estrutura de integração. Desde 19 de agosto, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está concentrada no CIIP (Centro de Inteligência Integrada de Piracicaba), no Centro Cívico, junto às demais forças e serviços que atuam nas ocorrências do município.

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A integração tem como objetivo tornar a comunicação entre as equipes mais rápida, facilitar o compartilhamento de informações e agilizar o acionamento dos recursos necessários para cada situação.