O atendimento às ocorrências de urgência e emergência em Piracicaba passou a contar com uma nova estrutura de integração. Desde 19 de agosto, a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) está concentrada no CIIP (Centro de Inteligência Integrada de Piracicaba), no Centro Cívico, junto às demais forças e serviços que atuam nas ocorrências do município.
VEJA MAIS :
- TDAH em adultos pode aparecer de formas que vão além da distração
- Câmara aprova fim da "taxa das blusinhas"; Veja
- Anvisa interdita lote de água mineral após detectar coliformes
A integração tem como objetivo tornar a comunicação entre as equipes mais rápida, facilitar o compartilhamento de informações e agilizar o acionamento dos recursos necessários para cada situação.
Para a população, não houve alteração na forma de solicitar o serviço. O Samu continua sendo acionado gratuitamente pelo telefone 192, 24 horas por dia.
A mudança ocorre na estrutura interna de atendimento. No CIIP, a central do Samu recebe as chamadas, identifica o solicitante e o local da ocorrência e realiza a primeira triagem, seguindo os protocolos do serviço.
Depois da coleta das informações, o médico regulador classifica a ocorrência e define a necessidade de atendimento. Conforme o caso, o rádio-operador direciona as equipes e os recursos necessários. A regulação conta com médicos, enfermeiros e auxiliares de regulação médica.
Integração entre equipes
Além do Samu, o CIIP reúne a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Polícia Militar e equipes da Secretaria de Segurança Pública, Trânsito e Transportes.
A proximidade física entre os profissionais permite uma comunicação mais direta, principalmente em situações que exigem a atuação de diferentes equipes.
Em ocorrências envolvendo armas de fogo, por exemplo, o Samu pode precisar do acompanhamento da GCM para acessar o local com segurança. Já em acidentes de trânsito graves, as equipes podem contar com o apoio dos agentes de trânsito.
Segundo a coordenadora do Samu, Marta Reis, a integração deve contribuir para uma resposta mais rápida e coordenada.“Essa integração representa um avanço importante para o Samu e, principalmente, para a população. Ter as equipes trabalhando próximas facilita a comunicação, o compartilhamento de informações e o acionamento dos apoios necessários em cada ocorrência”, afirmou.
De acordo com ela, o objetivo é tornar o atendimento cada vez mais ágil, especialmente em situações nas quais o tempo é determinante.
O médico e responsável técnico pelo Samu, Rafael Rezende Ferreira, também destaca a proximidade entre as equipes como um dos principais benefícios da mudança. “O ganho maior é a proximidade das equipes de urgência e emergência. Os protocolos de comunicação e o fluxo de atendimento estão sendo alinhados, o que agrega capacidade de comunicação. As equipes interagem e ganham um tempo importante no atendimento”, explicou.
Monitoramento por câmeras
Outro recurso disponível no CIIP que pode auxiliar no atendimento é o sistema de monitoramento por câmeras do município. Atualmente, o centro conta com 501 câmeras, que podem fornecer informações sobre o local de uma ocorrência e ajudar na avaliação da situação.
Em acidentes de trânsito, por exemplo, agentes que estejam no local podem acionar o Samu e repassar informações sobre a ocorrência. As imagens também podem contribuir para a avaliação da situação e para a definição dos recursos necessários.
Quando houver necessidade de atuação conjunta, o sistema permite ainda o acionamento de apoio operacional da GCM ou das equipes de trânsito.
A estrutura integrada reúne a central de atendimento 192, a regulação médica, a logística operacional de telefonia e o sistema operacional do Samu, além das equipes dos demais serviços que participam da resposta às ocorrências.
Serviço
Samu – 192
Atendimento gratuito, 24 horas por dia, para situações de urgência e emergência médica.