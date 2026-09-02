A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do lote 110426L5 de água mineral natural sem gás da marca Vitoriosa. A decisão ocorreu após uma análise microbiológica identificar a presença de coliformes totais em uma amostra do produto.
A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (2) e envolve produtos fabricados pela GEPF Agro Indústria Ltda.
- VÍDEO:Fachin diz que STF tomará medidas sobre Alexandre de Moraes
- Festival de Circo começa nesta quinta em Piracicaba; VEJA
Análise identificou coliformes
Segundo a Anvisa, uma amostra de 250 mililitros do lote foi submetida a exame no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), no Rio de Janeiro.
O resultado apontou a presença de coliformes totais e foi considerado insatisfatório pela autoridade sanitária.
Diante do resultado, a agência determinou a interdição preventiva do lote, seguindo as normas que estabelecem os critérios microbiológicos para alimentos e bebidas.
Empresa afirma ter realizado contraprova
Em nota, a GEPF Agro Indústria informou que o lote passou por uma análise fiscal na qual o resultado foi considerado insatisfatório somente para coliformes totais.
A empresa afirma que outros parâmetros avaliados, entre eles E. coli, Enterococos e P. aeruginosa, apresentaram resultados satisfatórios.
Segundo a fabricante, o lote foi recolhido e mantido retido de forma preventiva, mesmo diante da contestação do resultado obtido na primeira análise.
Novo exame apresentou resultado diferente
A GEPF informou ainda que solicitou uma contraprova no Lacen-RJ, realizada em 27 de julho, que, segundo a empresa, apresentou resultado satisfatório para coliformes totais.
A fabricante também questionou os procedimentos utilizados na manipulação das amostras. De acordo com a nota, teriam sido identificadas possíveis condições que poderiam favorecer uma contaminação cruzada durante o processo laboratorial, incluindo a realização de procedimentos próximos a aparelhos de ar-condicionado.
Essas alegações fazem parte da manifestação apresentada pela empresa sobre o processo.
Amostra-testemunho será analisada
Ainda segundo a GEPF, uma análise da amostra-testemunho está prevista para o dia 8 de setembro.A empresa afirma que o resultado desse procedimento deverá ser utilizado para definir o encerramento do processo fiscal.A fabricante também informou que avalia medidas administrativas e judiciais em relação a publicações que considera incorretas ou divulgadas antes da conclusão do processo.
Até a conclusão das análises, permanece válida a determinação cautelar da Anvisa para o lote 110426L5.