A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a interdição cautelar do lote 110426L5 de água mineral natural sem gás da marca Vitoriosa. A decisão ocorreu após uma análise microbiológica identificar a presença de coliformes totais em uma amostra do produto.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (2) e envolve produtos fabricados pela GEPF Agro Indústria Ltda.

Análise identificou coliformes

Segundo a Anvisa, uma amostra de 250 mililitros do lote foi submetida a exame no Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ), no Rio de Janeiro.