O escritório Barci de Moraes confirmou que consultou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), antes de formalizar um contrato de R$ 131 milhões com o Banco Master. Segundo a banca, a consulta teve como objetivo verificar se existia algum impedimento legal para assumir a representação da instituição financeira.

A confirmação veio após a divulgação de informações obtidas pela Polícia Federal no âmbito da investigação que apura a atuação de Daniel Vorcaro, empresário ligado ao Banco Master. A apuração também trouxe novos elementos sobre os contatos mantidos entre Vorcaro e Moraes, ampliando a atenção sobre as relações envolvendo o banqueiro, o ministro e o escritório de sua esposa.

De acordo com a explicação apresentada pela banca, o setor de compliance realizou a consulta considerando a posição de Moraes como marido de Viviane Barci de Moraes, sócia diretora do escritório. O objetivo teria sido verificar a existência de processos relacionados ao Master sob relatoria do ministro ou de julgamentos na Corte que pudessem gerar algum impedimento à contratação.