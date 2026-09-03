O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), participou de três processos trabalhistas envolvendo o SBT enquanto mantinha uma relação próxima com Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações do governo Jair Bolsonaro e marido de Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos. Em dois dos casos, os valores envolvidos chegaram a aproximadamente R$ 18 milhões. As informações foram divulgadas pelo colunista Artur Rodrigues, do UOL.

Os processos discutiam principalmente o reconhecimento de vínculo empregatício de profissionais contratados pelo SBT como pessoas jurídicas. Em um deles, envolvendo a jornalista Rachel Sheherazade, Moraes derrubou, em dezembro de 2023, uma decisão da Justiça do Trabalho que havia reconhecido a existência de vínculo com a emissora. A condenação havia sido fixada em cerca de R$ 4 milhões, incluindo R$ 500 mil por danos morais e outras verbas trabalhistas.

A decisão individual de Moraes foi posteriormente mantida pela Primeira Turma do STF por 4 votos a 1. Flávio Dino foi o único ministro a divergir e considerou que a Justiça do Trabalho havia identificado elementos como subordinação, pessoalidade, habitualidade e remuneração na relação entre Sheherazade e o SBT. Moraes, por sua vez, entendeu que o caso poderia ser solucionado com base na jurisprudência consolidada do Supremo sobre formas de contratação.