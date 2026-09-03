O candidato à Presidência da República Renan Santos (Missão) voltou a defender uma postura de confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF) caso seja eleito nas eleições de 2026. Em entrevista à rádio BRADO, o presidenciável afirmou que um eventual governo deveria adotar medidas contra decisões de ministros da Corte que ele considere ilegais.

Durante a entrevista, Renan também criticou o ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após uma decisão que havia restringido sua campanha digital e posteriormente foi revertida. Para o candidato, a medida teria sido motivada por uma suposta “vingança” em razão de manifestações promovidas por seu grupo político.

A declaração ocorre em meio às discussões envolvendo o Banco Master e às suspeitas de relações entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e integrantes do Judiciário. Os ministros citados negam irregularidades.

Candidato fala em “guerra” contra o Supremo