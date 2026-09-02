A luta chegou ao fim. Morreu na madrugada desta quarta-feura (2) no hospital, Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, servidor municipal que ficou gravemente ferido após uma explosão na Fonte Almeida Salles, em Águas de São Pedro.
O acidente aconteceu na sexta-feira (28), durante um serviço de manutenção. Luiz Filipe sofreu queimaduras em 92% do corpo e foi encaminhado para atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou internado na Santa Casa de Piracicaba, em estado gravíssimo.
Desde então, familiares, amigos e colegas acompanharam apreensivos a batalha do técnico pela vida. Uma corrente de orações chegou a ser formada nas redes sociais na esperança de uma recuperação.
Mas, após dias internado, Luiz Filipe não resistiu. A morte foi confirmada pela Prefeitura de Águas de São Pedro.
Acidente será apurado
As causas da explosão ainda não foram esclarecidas. O acidente aconteceu enquanto o servidor realizava manutenção na Fonte Almeida Salles, e as circunstâncias deverão ser investigadas.
Após a ocorrência, os banhos do SPA Thermal que utilizam as fontes sulfurosas foram suspensos por questões de segurança.
Cidade em luto
A morte provocou comoção em Águas de São Pedro. Luiz Filipe era servidor municipal e, segundo a Prefeitura, era uma pessoa querida pelos colegas e pela comunidade.
O município anunciou luto oficial por três dias e determinou a suspensão completa dos serviços do SPA Thermal nesta quarta-feira (2).
O caso, que começou como um grave acidente de trabalho, agora termina em tragédia. Luiz Filipe tinha apenas 31 anos e morreu depois de lutar pela vida com 92% do corpo queimado.