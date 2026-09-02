A luta chegou ao fim. Morreu na madrugada desta quarta-feura (2) no hospital, Luiz Filipe Alves Arthur, de 31 anos, servidor municipal que ficou gravemente ferido após uma explosão na Fonte Almeida Salles, em Águas de São Pedro.

O acidente aconteceu na sexta-feira (28), durante um serviço de manutenção. Luiz Filipe sofreu queimaduras em 92% do corpo e foi encaminhado para atendimento médico. Devido à gravidade dos ferimentos, ele acabou internado na Santa Casa de Piracicaba, em estado gravíssimo.

Desde então, familiares, amigos e colegas acompanharam apreensivos a batalha do técnico pela vida. Uma corrente de orações chegou a ser formada nas redes sociais na esperança de uma recuperação.