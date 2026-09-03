A Justiça determinou que dois moradores do Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, no Distrito Federal, deixem o residencial após uma série de conflitos registrados ao longo de mais de uma década. A decisão também proíbe pai e filho de frequentarem o condomínio, embora a propriedade do imóvel permaneça em nome da família.

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Os atingidos são Vinícius de Oliveira Scucato, de 51 anos, e João Vitor Mendes Scucato, de 21. Conforme a sentença, proferida na segunda-feira (31), eles terão 30 dias para deixar o local. Caso a ordem não seja cumprida, a Justiça poderá autorizar a retirada com auxílio da força policial. Também foi estabelecida multa diária de R$ 2 mil em caso de descumprimento.