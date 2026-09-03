A protagonista é Cristina Oliveira, uma professora de inglês que vive em uma pequena cidade do interior paulista. Depois de enfrentar relacionamentos frustrados, ela decide procurar um namorado na comunidade “Rockeiros de Piracicaba”, no Orkut. O livro será apresentado pela autora durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com duas sessões de autógrafos nos dias 5 e 6 de setembro.

Antes dos aplicativos de relacionamento, dos smartphones e das redes sociais funcionando 24 horas por dia, encontrar alguém pela internet era uma experiência bem diferente. Era preciso ligar o computador, esperar a conexão e entrar no Orkut para procurar scraps e conversar com outras pessoas. É nesse período, em 2007, que se passa “Meus tempos de Orkut: as desventuras de Crix Oliveira”, romance da escritora Vivian Guilherme que tem Saltinho e a região de Piracicaba como parte do cenário.

Para Vivian, voltar a 2007 significa recuperar não apenas a aparência daquela época, mas também a maneira como as pessoas se relacionavam. “Quis resgatar não apenas a estética daquela época, mas a forma como nos relacionávamos”, afirma a escritora.

Segundo ela, a internet ainda era vivenciada como um espaço físico. Era necessário estar em casa, diante do computador e conectado por cabo. Havia também a expectativa pela chegada de alguém online e pela leitura dos scraps. “Hoje estamos todos conectados 24 horas por dia e isso tirou todo o brilho das expectativas, da paciência de esperar por algo”, diz.

A ambientação em uma cidade pequena também interfere na vida da protagonista. Em Saltinho, a proximidade entre os moradores faz com que os relacionamentos sejam acompanhados de perto e sujeitos aos julgamentos de quem está ao redor.