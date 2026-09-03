Antes dos aplicativos de relacionamento, dos smartphones e das redes sociais funcionando 24 horas por dia, encontrar alguém pela internet era uma experiência bem diferente. Era preciso ligar o computador, esperar a conexão e entrar no Orkut para procurar scraps e conversar com outras pessoas. É nesse período, em 2007, que se passa “Meus tempos de Orkut: as desventuras de Crix Oliveira”, romance da escritora Vivian Guilherme que tem Saltinho e a região de Piracicaba como parte do cenário.
A protagonista é Cristina Oliveira, uma professora de inglês que vive em uma pequena cidade do interior paulista. Depois de enfrentar relacionamentos frustrados, ela decide procurar um namorado na comunidade “Rockeiros de Piracicaba”, no Orkut. O livro será apresentado pela autora durante a 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, com duas sessões de autógrafos nos dias 5 e 6 de setembro.
VEJA MAIS:
- Comédia 'Minha Melhor Amiga' estreia em Piracicaba
- Circo toma conta do Engenho Central com 100 atrações gratuitas
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Para Vivian, voltar a 2007 significa recuperar não apenas a aparência daquela época, mas também a maneira como as pessoas se relacionavam. “Quis resgatar não apenas a estética daquela época, mas a forma como nos relacionávamos”, afirma a escritora.
Segundo ela, a internet ainda era vivenciada como um espaço físico. Era necessário estar em casa, diante do computador e conectado por cabo. Havia também a expectativa pela chegada de alguém online e pela leitura dos scraps. “Hoje estamos todos conectados 24 horas por dia e isso tirou todo o brilho das expectativas, da paciência de esperar por algo”, diz.
A ambientação em uma cidade pequena também interfere na vida da protagonista. Em Saltinho, a proximidade entre os moradores faz com que os relacionamentos sejam acompanhados de perto e sujeitos aos julgamentos de quem está ao redor.
Embora o Orkut e os elementos da cultura dos anos 2000 estejam presentes na narrativa, a história não se limita à nostalgia. O romance também aborda as expectativas colocadas sobre as mulheres em relação à sexualidade e à liberdade para demonstrar seus desejos. “O livro também fala sobre as contradições impostas às mulheres. Esperava-se que fôssemos desejáveis, mas nunca livres demais”, explica Vivian.
A protagonista carrega esses conflitos ao longo da história, em um período no qual as relações amorosas e a exposição pessoal na internet aconteciam de maneira diferente da atual.
Autora leva a história para a Bienal
Formada em Letras, com especialização em Filosofia e mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela UFSCar, Vivian utiliza no romance referências à música, à moda, ao comportamento e à linguagem das redes sociais dos anos 2000. Publicado pela Editora Grou, “Meus tempos de Orkut” tem 256 páginas e é voltado ao público adulto.
O e-book foi lançado em 21 de agosto e está disponível na Amazon. A edição física será apresentada na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, onde a autora terá duas sessões de autógrafos.
Serviço
Livro: “Meus tempos de Orkut: as desventuras de Crix Oliveira”
Autora: Vivian Guilherme
Editora: Grou
Páginas: 256
Preço da edição física: R$ 50
Sessões de autógrafos:
- 5 de setembro, às 17h: stand do Escreva Garota (G80)
- 6 de setembro, às 15h: stand da Ler Editorial (K47)
E-book: disponível na Amazon.