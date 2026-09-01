A Cataguá, construtora fundada em Piracicaba e com atuação consolidada em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo, está concorrendo, no segmento de construtoras, ao Prêmio Reclame AQUI, uma das principais referências em reputação, atendimento e relacionamento com clientes. A premiação é baseada na avaliação dos consumidores na plataforma e a participação uma oportunidade de reconhecimento da experiência oferecida pela empresa.

Com 40 anos de trajetória, a empresa construiu uma história marcada pelo crescimento consistente, pela qualidade de seus empreendimentos e pelo compromisso com a experiência do cliente. Ao longo desse período, já foram mais de 17 mil chaves entregues e cerca de 58 mil pessoas impactadas pela realização do sonho da casa própria.