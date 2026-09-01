A Cataguá, construtora fundada em Piracicaba e com atuação consolidada em mais de 50 cidades do Estado de São Paulo, está concorrendo, no segmento de construtoras, ao Prêmio Reclame AQUI, uma das principais referências em reputação, atendimento e relacionamento com clientes. A premiação é baseada na avaliação dos consumidores na plataforma e a participação uma oportunidade de reconhecimento da experiência oferecida pela empresa.
Com 40 anos de trajetória, a empresa construiu uma história marcada pelo crescimento consistente, pela qualidade de seus empreendimentos e pelo compromisso com a experiência do cliente. Ao longo desse período, já foram mais de 17 mil chaves entregues e cerca de 58 mil pessoas impactadas pela realização do sonho da casa própria.
A indicação ao prêmio reforça uma cultura organizacional orientada para a excelência, a inovação e a proximidade com clientes, parceiros e colaboradores. Mais do que construir empreendimentos, a Cataguá acredita na construção de relacionamentos duradouros baseados em confiança, transparência e respeito.
Ao longo dos anos, esse compromisso também foi reconhecido por importantes instituições do mercado. A empresa possui certificação Great Place to Work (GPTW), reconhecimento concedido a empresas com excelência em clima organizacional e experiência dos colaboradores, participa de iniciativas de inovação aberta e mantém relacionamento ativo com entidades representativas do setor imobiliário.
Além de reconhecer o trabalho desenvolvido pela Cataguá ao longo de seus 40 anos de história, a indicação contribui para fortalecer a imagem de Piracicaba como um importante polo de desenvolvimento econômico e empresarial do Estado de São Paulo, dando visibilidade nacional a uma empresa que nasceu na cidade e leva seus valores para dezenas de municípios paulistas.
A votação é aberta ao público. Para participar, é necessário realizar um cadastro gratuito na plataforma Reclame AQUI e registrar o voto pelo link https://www.reclameaqui.com.br/premio/votacao/empresa/construtora-catagua/.