A Câmara Municipal de Piracicaba instaurou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis irregularidades relacionadas à concessão dos serviços de captação e tratamento de esgoto no município. A comissão foi criada após a divulgação de informações sobre uma investigação envolvendo a Aegea Saneamento e Participações S.A., grupo responsável pela concessionária Águas do Mirante.
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O pedido de abertura da CPI foi apresentado pelo vereador Fabrício Polezi (PL) em 27 de agosto. A proposta foi aceita pelos vereadores e estabeleceu como período de apuração os fatos ocorridos entre 2012 e 2018.
A iniciativa ocorreu após reportagem publicada por uma empresa sobre uma suposta prática de corrupção envolvendo a Aegea. Segundo a publicação, a empresa teria apresentado espontaneamente ao Ministério Público Federal informações sobre pagamentos indevidos a agentes públicos para obter contratos de concessão em diferentes estados.
A investigação da Câmara, no entanto, terá como foco a relação contratual envolvendo o município de Piracicaba e a Águas do Mirante durante o período definido no requerimento.
CPI poderá convocar agentes públicos
A comissão terá inicialmente 90 dias para concluir os trabalhos, contados a partir da formação da equipe, ainda não definida até esta quarta-feira (2). O prazo poderá ser prorrogado por mais 90 dias.
Durante a investigação, os vereadores poderão solicitar documentos e esclarecimentos, realizar diligências, convocar secretários municipais, colher depoimentos e promover análises contábeis.
A CPI deverá buscar informações sobre a formação, execução e eventuais irregularidades relacionadas ao contrato de concessão dos serviços de esgoto no período estabelecido.
Contrato foi firmado em 2012
A relação entre o poder público municipal e a Águas do Mirante teve início oficialmente em 11 de junho de 2012, quando foi assinada uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a Prefeitura de Piracicaba, o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) e a concessionária.
Na época, o município era administrado pelo então prefeito Barjas Negri, enquanto o Semae tinha Vlamir Schiavuzzo na presidência. A empresa foi representada por José Benedito da Silva Braga Filho e integrantes do Grupo Equipav, ligado ao Grupo Aegea.
O contrato estabeleceu prazo de 30 anos e transferiu à concessionária os serviços de gerenciamento, coleta e tratamento de esgoto de Piracicaba.
O acordo previa investimentos de aproximadamente R$ 333 milhões, sendo R$ 102 milhões previstos para os dois primeiros anos de operação. Entre as metas estabelecidas estava a ampliação do tratamento de esgoto no município.
Segundo as informações apresentadas, Piracicaba atingiu a marca de 100% de esgoto tratado em 2014.
Aegea afirma ter encerrado temas anteriores a 2018
Em posicionamento sobre o caso, a Aegea informou que encerrou definitivamente os temas relacionados à integridade envolvendo circunstâncias anteriores a 2018, que foram apuradas por meio de investigações internas e independentes e posteriormente compartilhadas de forma voluntária com o Ministério Público Federal.
A companhia afirmou ainda que a iniciativa teve como objetivo reforçar seus mecanismos de integridade corporativa.
A CPI instalada pela Câmara Municipal deverá analisar os documentos e demais informações relacionados ao contrato em Piracicaba para verificar se houve irregularidades no período definido para a investigação.
Até a conclusão dos trabalhos, eventuais responsabilidades deverão ser tratadas como objeto de apuração, sem antecipação de conclusões.
O outro lado : O Jornal de Piracicaba pediu um posicionamento para o ex-prefeito Barjas Negri, segue :
"Sobre o contrato de Parceria Público-Privada (PPP) viabilizada em Piracicaba para a coleta e tratamento de esgoto que, no processo licitatório, foi conduzido pelo Semae, teve como vencedor a empresa Águas do Mirante. O processo de licitação, nos anos de 2011 e 2012, seguiu todas as normas legais na Lei de Licitações (nº 8.666/1993), incluindo audiências públicas, acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) etc. Todo o processo – licitação, contrato e homologação – foi, posteriormente, aprovado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP).
Não há possibilidade de qualquer ato ilícito durante o processo de licitação, de contratação (2012) e sua posterior execução. Já se passaram mais de 14 anos da contratação. Nesse período, o contrato foi acompanhado e fiscalizado por outros gestores municipais, como a própria Câmara de Vereadores e TCE-SP. Não se suscitou qualquer irregularidade e ou beneficiamento de agentes públicos. A Câmara de Vereadores tem o direito de pedir essas informações, que cabem ao Semae encaminhar as respostas pertinentes ao requerimento. Reafirmando de que, em Piracicaba, não houve qualquer possibilidade dessas ações, não havendo reuniões ou encontros individualizados entre dirigentes da Prefeitura, do Semae e da empresa Águas do Mirante (Aegea)", disse o ex-prefeito.