Comerciantes e frequentadores do calçadão da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições de conservação das placas de sinalização instaladas nos pontos turísticos da região.
De acordo com os relatos, diversas placas estão danificadas e foram alvo de vandalismo. Entre os problemas apontados estão pichações, estruturas quebradas e sinais de deterioração dos equipamentos.
A equipe de reportagem do JP esteve no local para verificar a situação e constatou parte dos problemas relatados pelos frequentadores. Durante a visita, foram identificadas placas pichadas e outras que apresentam danos em sua estrutura.
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As placas fazem parte da sinalização dos pontos turísticos e auxiliam na identificação dos locais ao longo do calçadão. A região recebe moradores e visitantes, principalmente aos fins de semana e durante períodos de maior movimento turístico na cidade.
Para os comerciantes que trabalham no entorno, a conservação dos equipamentos é uma questão relacionada à manutenção do espaço público. Eles relatam que as condições das placas chamam a atenção de quem circula pela região e defendem que os equipamentos danificados sejam reparados ou substituídos.
Além das pichações, placas quebradas ou com informações prejudicadas podem dificultar a identificação dos pontos de interesse por parte de visitantes que não conhecem a área. A sinalização também é utilizada como referência para quem percorre o calçadão e busca informações sobre os locais turísticos.
Vandalismo
A pichação e a depredação de equipamentos públicos podem gerar a necessidade de novos serviços de limpeza, reparo ou substituição. Enquanto alguns danos podem ser corrigidos com manutenção, estruturas quebradas podem precisar ser retiradas e trocadas.
Os frequentadores que procuraram o JP também questionam a frequência da manutenção das placas e pedem atenção aos equipamentos instalados ao longo do calçadão.
A Rua do Porto concentra restaurantes, estabelecimentos comerciais, áreas de lazer e pontos de interesse turístico de Piracicaba. Por isso, as condições dos equipamentos de sinalização fazem parte da estrutura utilizada por quem circula pelo local.
O que diz a Prefeitura
A equipe de reportagem do JP procurou a Prefeitura, que em nota, disse: "A Prefeitura de Piracicaba informa, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, que nova sinalização turística está contemplada para a Rua do Porto e será instalada em paralelo ao projeto de revitalização da orla da Rua do Porto".
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