Comerciantes e frequentadores do calçadão da Rua do Porto, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba (JP) para relatar as condições de conservação das placas de sinalização instaladas nos pontos turísticos da região.

De acordo com os relatos, diversas placas estão danificadas e foram alvo de vandalismo. Entre os problemas apontados estão pichações, estruturas quebradas e sinais de deterioração dos equipamentos.

A equipe de reportagem do JP esteve no local para verificar a situação e constatou parte dos problemas relatados pelos frequentadores. Durante a visita, foram identificadas placas pichadas e outras que apresentam danos em sua estrutura.