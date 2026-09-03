O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a estreia de “Minha Melhor Amiga”, filme que mistura comédia, amizade e aventura ao acompanhar duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem deixar a rotina de lado e embarcar em uma viagem pela Europa. A programação também recebe “Pressão”, “Idiotas” e “O Sorveteiro”. Entre os títulos que seguem em cartaz estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e “Ponto Sem Retorno”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.

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ESTREIAS

Minha Melhor Amiga: Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.