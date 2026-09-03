O Cine Araújo Piracicaba renova a programação nesta semana com a estreia de “Minha Melhor Amiga”, filme que mistura comédia, amizade e aventura ao acompanhar duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem deixar a rotina de lado e embarcar em uma viagem pela Europa. A programação também recebe “Pressão”, “Idiotas” e “O Sorveteiro”. Entre os títulos que seguem em cartaz estão “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, “A Odisseia” e “Ponto Sem Retorno”. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias do Cine Araújo Piracicaba ou pelo site oficial da rede.
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ESTREIAS
Minha Melhor Amiga: Julia e Clara são melhores amigas e vivem o auge dos seus 50 anos. Quando suas filhas, Manu e Isadora, viajam para um intercâmbio em Portugal, elas aproveitam para dar um tempo da rotina frustrante e decidem embarcar para a Europa. Mas, ao chegarem em terras lusitanas, nem tudo sai como planejado e o que seriam apenas umas férias divertidas com as garotas se transforma em uma viagem que vai ressignificar a vida das duas.
Pressão: Nas tensas 72 horas que antecedem o Dia D, todas as peças do quebra-cabeça estão alinhadas e prontas para ação, com exceção de um elemento crucial: o clima na ilha britânica. Enquanto o chefe das previsões meteorológicas das forças britânicas James Stagg é chamado para fornecer o cálculo mais importante da história, o comandante Eisenhower é assombrado pelo ensaio desastroso do plano de ataque e pelo peso de ser o único com a palavra final.
Idiotas: Mark e Davis são dois idiotas que aceitam um trabalho aparentemente simples: levar um adolescente rico e problemático até uma clínica de reabilitação. Só que o passageiro tem outros planos, e uma missão fácil se transforma numa jornada cada vez mais delirante, entre drogas, confusão e situações insanas que ninguém ali estava preparado para enfrentar.
O Sorveteiro: O que parecia ser apenas outro dia qualquer numa cidade pequena se transforma rapidamente em um show de horrores quando as vidas dos adultos são ameaçadas por uma tropa de crianças cuja única missão é eliminá-los após comer um sorvete amaldiçoado.
SEGUEM EM CARTAZ
Homem-Aranha - Um Novo Dia: Quatro anos após os eventos de Sem Volta para Casa, Peter Parker continua atuando como Homem-Aranha, agora de forma anônima, enquanto enfrenta uma nova ameaça e mudanças perigosas em seus poderes.
A Odisseia: Odisseu, rei de Ítaca, enfrenta uma perigosa jornada de volta para casa após a Guerra de Troia, enfrentando criaturas e desafios enquanto tenta reencontrar a esposa, Penélope, e o filho, Telêmaco.
Ponto Sem Retorno: Nove anos após uma pandemia global de gripe dizimar a maior parte da humanidade, o piloto enlutado Hig vive isolado em um hangar de aviação no Colorado com seu cachorro e um ex-fuzileiro naval ranzinza. Ao interceptar uma misteriosa transmissão de rádio, ele decide arriscar tudo e cruzar o perímetro controlado em uma jornada perigosa em busca de esperança e outros sobreviventes.
Também permanecem em cartaz no Cine Araújo Piracicaba os filmes: Coyote Vs. Acme; Patrulha Canina: Uma Aventura Dino; Sobrenatural – Agora Entre Nós; Authentic Games no Império Desconectado; Colegas E O Herdeiro e Muito Prazer.
Cine Teatro São Pedro
O Cine Teatro de São Pedro terá, entre os dias 3 e 9 de setembro, sessões de “Minha Melhor Amiga”, às 18h30, em 2D nacional, todos os dias, e de “Homem-Aranha: Um Novo Dia”, às 21h. O filme do herói será exibido em 2D dublado nos dias 3, 4, 5, 7 e 9, em 3D dublado no dia 6 e em 2D legendado no dia 8. Também integra a programação “Sagrado Coração: Seu Reino Não Terá Fim”, às 16h30, nos dias 5, 6 e 7. Os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), tanto para sessões 2D quanto 3D. De segunda a quinta-feira, exceto feriados, há promoção com preço único de meia-entrada. O cinema fica no Shopping São Pedro, na Avenida dos Imigrantes, 255. Informações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (19) 3481-5767.