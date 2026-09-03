Cinco pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) por suspeita de envolvimento em uma organização criminosa que teria atuado no tráfico internacional de pessoas e na exploração de mulheres paraguaias no Paraná. A denúncia foi apresentada nesta quarta-feira (2/9) e já foi recebida pela Justiça Federal.

A investigação faz parte da Operação Labareda e aponta que uma casa noturna localizada em União da Vitória (PR) teria sido utilizada pelo grupo para explorar as vítimas. Conforme as acusações, as mulheres eram levadas do Paraguai ao Brasil após receberem propostas de emprego que não correspondiam às condições encontradas no estabelecimento.

Mulheres teriam sido mantidas sob controle por dívidas

De acordo com as informações reunidas durante a investigação, depois de chegarem ao Brasil, as vítimas teriam sido submetidas à exploração sexual e a mecanismos de controle destinados a impedir que deixassem o local.